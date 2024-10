"To jste si koupili práci!" smáli se místní. Pražáci si pořídili vybydlený dům na vsi

Látalovi jsou sice z Prahy, hodně času ale tráví na chalupě ve Velké Javorské na Českolipsku. Dům, který v pohraniční vesnici koupili před sedmi lety a proměnili ho v kouzelné bydlení, mají jako druhý domov. Během pandemie covidu v něm dokonce prožili dva roky. "Zvažovali jsme, že se sem přestěhujeme natrvalo, ale máme dvě děti. Pořád bychom seděli v autě, protože tady nic není," říká Žofie.

Starý dům, který připomínal statek, manželé sehnali přes inzerát. V tu dobu prodávali chalupu, kde ona strávila dětství, a protože víkendy s dětmi rádi tráví mimo město, začali se shánět po něčem vlastním. "Na byt v Praze jsme neměli, tak jsme si řekli, že zkrátka koupíme dům, který si můžeme dovolit. A hledali jsme dlouho. Alespoň tři roky," říká Žofie Látalová s tím, že vzpomínky na svatbu je s Janem navnadily, aby se po chalupě sháněli v Máchově kraji. Nic, co by je oslovilo, v něm ale nenašli.

"Postupně jsme svůj perimetr rozšiřovali, až jsme s manželem narazili na inzerát prodeje domu ve Velké Javorské. Původně jsme si tou lokalitou nebyli jistí, protože Kokořínsko je z mého pohledu písčité, a tedy i hřejivé, tady je to podloží plné čediče, a na mě osobně to působí trochu temně," vysvětluje maminka dvou dětí. "Ale když jsme sem přijeli, viděli ten krásný pozemek a Havraní vrch s výhledem na České Švýcarsko, měli jsme jasno," popisuje moment, který rozhodl o milionové investici.

Filmař v plné polní

Aby ušetřili peníze, sehnali si k sobě nádeníky a hodně věcí si dokázali udělat svépomocí. Opravit dům a přizpůsobit ho svým nárokům na víkendové bydlení jim trvalo necelé tři roky. "Do té doby jsme nevěděli, jak těžké je dnes sehnat kvalitní a ochotné řemeslníky. Přijela sem nějaká parta, strávila tu víkend a ten další už se neukázala," popisuje začátky spojené s rekonstrukcí. "Nakonec se tu přes známé ustálil tým lidí, včetně truhláře Milana, který s námi v chalupě dva roky žil a opravil všechny dřevěné prvky," dodává.

Zapálený do úprav domu byl také Žofiin muž Jan Látal. Byť je povoláním dokumentarista, manuální práce ho baví. "Jak na to", zjišťoval různě, především na internetových serverech, jako je YouTube. "Vybudoval tak například kuchyni s betonovou deskou. Našel si prostě video s návodem," směje se Žofie a dodává, že s technickými věcmi mu radil i jejich přítel architekt. "Spoustu kamarádů a sousedů nám sem chodilo pomáhat. Někteří se nám smáli, že jíme na zemi, ale už budujeme zídku," vypráví.

Dům je oslovil nejen velkou zahradou a malebnou okolní krajinou, ale také tím, že nebyl zničený zásahy z druhé poloviny minulého století. Většina prvků v něm byla původních, potřebovaly ale opravit. "Mnohem víc dnes chápu sousedy, kteří kolem nás v době rekonstrukce chodili a říkali: 'To jste si koupili práci!' My jsme žili v představě, že až si ruinu opravíme a budeme mít hotovo, už si tu budeme jen užívat. Ale popravdě, práce na domě nikdy nekončí. Teď abychom dělali novou střechu," přiznává vystudovaná etnoložka, která nejraději tráví čas na zahradě.

S odsunem zanikly vazby k domu

Velká Javorská spadala do oblasti bývalých Sudet a většina obyvatel v ní byla německé národnosti. V 19. století se lidé kromě zemědělství živili i těžbou uhlí na okolních svazích. Obec se díky tomu rozrostla na 65 chalup, v nichž žilo přes 300 obyvatel. Někdy v té době vznikl pravděpodobně i dvoupatrový dům s půdou, dnes známý jako Statek U Látalů. "Nevíme to přesně, protože s odsunem Němců se tu přetrhaly veškeré vazby," upřesňuje Žofie.

Mezi lety 1945 a 1947 zmizeli z obce téměř všichni původní obyvatelé a jejich domy obsadili lidé z vnitrozemí. "Potkali jsme pána, který tu žil v 50. letech minulého století, a když jsme se ho ptali na nějaké podrobnosti o domě a obci, tak v podstatě nic nevěděl. Říkal, že se o to nikdy nezajímal. Byla to typická ukázka toho, jaký vztah k místu tehdy noví usedlíci měli," myslí si dnešní majitelka, která se svým mužem pátrá v historii přes známé z okolí.

Po pandemii koronaviru, kdy na chalupě trávili většinu času, chvíli zvažovali, jestli se na Českolipsko přestěhovat. Ve Velké Javorské by jim ale dlouhodobě chyběla komunita i zázemí v podobě obchodů, kroužků a škol. "Manžel by za prací dojížděl do Prahy a já bych většinu času trávila na zahradě, to by byl sen. Realita by ale byla spíš taková, že bych většinu času z toho dne trávila v autě rozvážením dětí. Nic tady není," vysvětluje Látalová.

