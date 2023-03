"Všichni nám říkali: Zbořte to." V Jizerských horách opravili 200 let starou chalupu

Filip a jeho sestra zdědili po rodičích chalupu z 19. století. Dům v malebné vesnici Jindřichov v Jizerských horách Filip původně nechtěl, jeho manželka a sestra Kateřina ho ale přemluvily k tomu, aby si obydlí nechali. V roce 2021 tak začali s rekonstrukcí a život se jim na čas obrátil vzhůru nohama. Volné víkendy trávili prací na stavbě a plánováním interiéru.

"Všichni nám říkali: 'Nemá to cenu, zbořte to a postavte si novou chalupu,'" říkají Filip a jeho žena Alexandra. "Nejspíš by to vyšlo levněji, ale byla by to chalupa jako každá jiná. Vypadala by jako nová dřevostavba nebo roubenka bez historie," dodávají.

Základy domu, které sahají do 19. století, museli majitelé odhalit, což vyžadovalo i sundání střechy. "Byl květen 2021 a začalo pršet. Mezi těmi holými kamennými zdmi se vytvořil bazén plný vody a my jsme měli zase práci navíc. Střecha byla shnilá, takže ji museli kompletně vyměnit," vzpomíná Filip, který s humorem říká, že si za peníze, které do domu investoval, mohl koupit nové porsche.

Rodina zvládla rekonstrukci jen s řemeslníky, bez architekta i stavební firmy. "Věděli jsme, že podle současného územního plánu nemůžeme měnit půdorys. Nechali jsme tak jen zvýšit stropy, zbořili jsme kůlnu a přistavěli rizalit," říká Filip.

Interiér pak ladila hlavně jeho žena a sestra Kateřina. "Chalupa byla původně dost tmavá. Proto jsme vše vybíraly ve světlých barvách a přírodních materiálech," popisuje Alexandra.

Aby se majitelům splatila část investic, nabízejí dnes v horském domě ubytování. Chalupa na potoku pojme až osm lidí, má koupací sud s vodou, hernu pro děti a projektor ve společenském prostoru.