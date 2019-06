Youtuber dostal za ponížení bezdomovce 15 měsíců vězení a nesmí na sociální sítě

Španělská soudkyně uložila mladému youtuberovi, který je známý pod přezdívkou ReSet, 15 měsíců vězení, pokutu 20 tisíc eur a zákaz užívání sociálních sítí na pět let. Kanghua Ren se provinil tím, že před dvěma lety natočil v Barceloně bezdomovce, jak jí sušenky, které mu naplnil zubní pastou.

Youtuber celý incident natočil a video zveřejnil na svém kanále, který sleduje více než milion lidí. Rumunovi, kterého ponížil, dal před natočením videa dvacetieurovou bankovku.

"Možná jsem zašel příliš daleko, ale podívejte se na to z té lepší stránky: pomohlo mu to vyčistit si zuby. Nemyslím si, že by si je čistil od té doby, co zchudl," citoval 21letého Rena britský deník The Guardian.

Ponižující video na YouTube lidé kritizovali a Ren jej stáhl až po několika dnech. Kromě toho se snažil 300 eury podplatit dceru bezdomovce, aby na něj nepodávala trestní oznámení.

Lidé mají nechutné věci rádi, tvrdí youtuber

Případ se však nakonec dostal až před španělskou justici a soudkyně Rosa Aragonésová poznamenala, že se nejedná o ojedinělý případ a youtuber má sklony ke krutému chování. Častokrát si navíc vybírá zranitelné lidi. Uznala jej proto vinným z porušení práv jeho oběti.

V rozsudku se podle deníku El País píše, že Kanghua Ren ponížil a obtěžoval staršího, zranitelného muže bez domova.

Soudkyně dodala, že to navíc udělal proto, aby nalákal více fanoušků a zvýšil tak svůj příjem z videí. "Dělám věci proto, abych je ukázal. Lidi mají nechutné věci rádi," řekl Ren u soudu. Na svůj Facebook po rozsudku napsal, že příští video udělá z výkonu svého trestu. Ve Španělsku ale platí pro první tresty menší než dva roky podmínka, takže youtuber do vězení zatím nemusí.

ReSet se narodil v Číně, ale vyrostl ve Španělsku, kde je také jedním z nejoblíbenějších youtuberů. Jeho videa odebírá více než 1,2 milionu fanoušků.

