Nemám drahé oblečení, ty máš málo peněz, urazil youtuber chlapce. Je to sranda, tvrdí

Český youtuber, který si říká Tary a jeho videa na portálu YouTube odebírá přes 700 tisíc lidí, si natočil malého fanouška, který se ho na jedné z veřejných akcí zeptal, proč má tak drahé oblečení. Rodák z Ukrajiny mu odpověděl, že neprodává drahé oblečení, ale že kluk má málo peněz. Video od víkendu koluje po sociálních sítích a odsoudila ho většina tuzemských youtuberů. Sám Tary se hájí tím, že to byla sranda.

Na prohlášení kontroverzního youtubera upozornil na Twitteru Johny Machette, kam pověsil video s poznámkou: "Tohle mi rozhodně nepřijde jako normální chování ze strany Taryho."

Ten kluk se zeptal. Říct: ty máš malo peněz? Rly?



Úplně vidim jak mu mamka doma řekla: promin, je to drahé = nemůžeme si to dovolit. Kluk protože nerozumí penězům se slušně svého vzoru zeptá a on řekne toto? 🤬 pic.twitter.com/3JiRS66jKF — Johny Machette (@JohnyMachette) March 3, 2019

Šestadvacetiletý Taras "Tary" Povoroznyk na internetu prodává například trička a mikiny, které jsou k dostání zhruba za 500 až 800 korun, k mání je i Taryho figurka za 1550 korun.

Youtuber pořádá i sezónní kempy, kde účastníky kromě parkouru učí základy práce s kamerou a střihem. "Zjistíš, jak to funguje na YouTube a získáš nejdůležitější tipy a triky, jak se prosadit na internetu," popisuje projekt na webových stránkách, kde si fanoušci můžou zaplatit týdenní kurz za 6990 korun.

Humor, nebo šílenství

Tary na negativní reakce na sociálních sítích reagoval videem, ve kterém vysvětlil, že lidi nepochopili nadsázku. "To je šílenství, magořina, já už fakt nevím, co mám říkat na internetu a co říkat nesmím. Ale když se mě někdo ptá, že je něco drahý u nás, tak vždycky používám 'Ne, to není drahý, jen ty máš málo peněz'," řekl na Instagramu, kde ho sleduje přes 400 tisíc lidí. Dodal, že šlo o humor a nadsázku.

Spolupráci s Tarym už ukončil festival Utubering, největší akce svého druhu v České republice. "To je absolutní strop a porušení toho, co by měl Utubering plnit. (…) Zážitek, který tento fanoušek má, je absolutně otřesný. My dáváme jasně najevo, že tohle na Utuberingu rozhodně nechceme," vysvětlil na Facebooku Lukáš Dejl, ředitel festivalu.

Zároveň vyzval chlapce z Taryho videa, aby se ozval pořadatelům, kteří mu věnují volné lístky na festival. "Ne všichni youtubeři se chovají ke svým fanouškům takhle," dodal Dejl.

Proti Tarymu vystoupila i většina českých youtuberů. "Mám malého bráchu a umím si představit, co to může tomu dítěti způsobit. Můžete poznat, že dětem na videu je osm nebo deset let a v tomhle věku neznají ironii ani sarkasmus. A pokud to myslel jako vtip, tak ztrapnil mezi vrstevníky malého kluka, což je nejhorší, co dítěti můžete udělat," řekla Nikola Čechová, známá pod pseudonymem Shopaholic Nicol.

"Je mi z toho vnitřně hrozně špatně," vyjádřil se k Tarymu videu Jirka Král, který opustil loni youtubovou scénu.

"Neuvědomil si, že peníze, kterých má evidentně dost, má právě z takových dětí, jako je ten kluk, kterého trapně shodil před ostatními," komentoval to youtuber JdemeŽrát, který se věnuje recenzím jídel.

Minule si Tary neuvedomil, ze “za tema cislama jsou skutecni lidi”. Ted si evidentne neuvedomil, ze ty penize, kterych on ma evidentne “dost”, ma prave z takovych deti, jako je ten kluk, ktereho tak trapne shodil pred ostatnima. Opravdu smutny pripad toto. #necosiprej #padatary — JdemeŽrát (@JdemeZrat) March 4, 2019

Youtuber Kovy označil Taryho chování za "morální dno".

A dnes si, milé děti, ukážeme parkourový skok na morální dno. — Kovy (@kovy_gameballcz) March 4, 2019

Nejedná se přitom o první Taryho kontroverzní čin. Loni v prosinci se chlubil rychlou a nebezpečnou jízdou v Audi A7, kdy porušil řadu silničních předpisů a video pak nahrál na YouTube pod názvem Jsem pirát silnic. Později ho ze svého kanálu smazal a omluvil se.

Česká mutace časopisu Forbes zařadila Taryho v roce 2017 mezi 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích, skončil na 38. místě. Na YouTube jeho tvorba překonala již 300 milionů zhlédnutí.

