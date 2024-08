Buď nepřijde nikdo, nebo všichni, říkal si majitel bistra Šodó. Teď má pořád plno

"Řekli jsme si, že buď nepřijde nikdo, nebo všichni. A přišli všichni," vypráví s úsměvem spolumajitel bistra Šodó v pražských Dejvicích Jan Valenta. Gurmánský podnik otevřeli minulý rok, mají stále plno a před pár týdny je přidal do své Gastromapy také Lukáš Hejlík. "Toužil jsem po štamgastech, kteří se budou vracet. A to se povedlo," dodává.

Jednoduché jídlo a sousedská atmosféra. To je filozofie, na které staví svůj podnik Šodó čtveřice milovníků gastra - manželský pár Zuzana Daňková a Jan Valenta a Gabriela a Petr Ogurčákovi. Zatímco Ogurčákovi provozují kavárnu Etapa v Karlíně, Jan se Zuzanou už třináct let provází turisty po těch nejlepších pražských gastro místech pod značkou Taste of Prague.

"Provázení lidí ze zahraničí mě baví, ale problém je, že si nikdy nevytvoříte štamgasty. Scházela mi představa, že přijdu někam, kde budu lidi znát a může vzniknout jakási komunita," popisuje Jan motivaci, která stála za jeho touhou otevřít vlastní podnik.

Každý si chce přidat šodó

"Původně jsme zamýšleli otevřít si obchod s lokálními potravinami, ale přátelé, kterým věříme, nás od něj odrazovali," vysvětluje. "Měli pádné argumenty. Například nám říkali, že cokoliv do krámku přineseme, bude mít Rohlík za dva týdny na skladu za nižší cenu, a my tak budeme jen podnikem s vysokými cenami pro bohaté," dává příklad.

"No a do toho Petr s Gábi sháněli hezký prostor, kde by mohli otevřít bistro, zároveň jej ale nechtěli vést sami," popisuje Jan, kterého s druhou dvojicí svedli dohromady společní známí z gastro kruhů.

Na jejich menu zákazníci najdou například grilovanou cuketu s česnekovým labnehem, koprovku s liškami, snídaně a samozřejmě také buchtičky se šodó. "Je to taková vzpomínka na dětství, kdy si každý chtěl šodó přidat. Název napadl Jana Červenku a Jáchyma Jakeše z agentury Jumping Jacks, kteří s námi koncept obchodu vymýšleli. Bistro je taková nostalgie, připomíná nám maloměstský krámek, dva schody, vchod…" vysvětluje Jan.

Suroviny kupují sezonně od lokálních dodavatelů, nicméně blízkost a lokálnost není podmínkou. "Když jsou dobré sardinky, tak koupíme i sardinky…" říká Jan, který má z menu, které se mění každé dva týdny, v současnosti nejraději koprovou omáčku.

Maloměsto a pařížský duch

I když je pro něj dobré jídlo důležité, na prvním místě je lidská blízkost. "Naplňuje mě dělat lidem radost a zahrnout je službami, které je potěší. Na čem opravdu záleží, jsou lidé, nikoliv věci," říká s tím, že lásku ke gastru objevil, když přestal kouřit. "Důvodem byla Zuzka, která byla nekuřačka. Do měsíce jsem začal cítit nuance v chutích, které mě začaly hodně bavit," prozrazuje.

Podnik vedou společně díky schopnosti se domluvit a důvěřovat si. "Holky se většinou sejdou, ochutnávají, řeší menu a my jim to odkýváme," směje se. "Bohužel to není tak, že bychom se všichni sešli při klidné večeři u někoho doma, společně vařili, ochutnávali a popíjeli víno. Vše se řeší za provozu," říká.

I když mají někteří návštěvníci za to, že jim interiér bistra připomíná Kodaň, vlastníci do něj chtěli přinést také pařížského ducha. "Mám rád bistra, ve kterých lidé společně sedí na malém prostoru a jsou happy. To jsem chtěl replikovat," vysvětluje Jan.

Kromě toho, že si splnil sen a kolem Šodó vzniká štamgastská komunita, přiznává také, že je podnikání v gastronomii složitější, než si myslel. "Každý vám řekne, že je to těžké, a i když si myslíte, že se zátěží počítáte, stejně jste překvapení. I tak máte pořád romantickou představu, která padá s tím, jak rychle musíte řešit vzniklé problémy. Když někdo nepřijde na směnu nebo se pokazí sporák a myčka, musíte okamžitě jednat," popisuje.

Stejně jako pro Ogurčákovy, kteří vlastní kavárnu Etapa, i pro něj a pro Zuzanu se jedná o druhé zaměstnání. Po rozhovoru totiž vyráží na gastro prohlídku. "Půjdeme s turisty do Lokálu, Našeho Masa, Myšáka… Provázení mě baví, skrze jídlo přibližujeme historii, současnost i kulturu," říká. "Zároveň se ale těším, až budu zase obsluhovat tady a potkávat známé tváře," uzavírá.

