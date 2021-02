Cena za štěstí? Úprk z placu při milostné scéně i nemilosrdný verdikt kritiků

V řadách americké Republikánské strany začalo podle médií zúčtování se sedmi senátory, kteří se v sobotu přidali na stranu demokratů a hlasovali pro odsouzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa kvůli podněcování ke vzpouře. Trump impeachment už podruhé ustál, tentokrát se týkal násilností v budově Kongresu ze 6. ledna.

"Odvolejme ty, kteří si republikáni jen říkají, ze strany," vyzval na twitteru syn bývalého prezidenta Donald Trump mladší. Britský The Guardian píše, že kritika se na sedmičku senátorů snesla i ze strany pravicových médií. Například moderátorka televize Fox News Laura Ingrahamová, která má k bývalému šéfovi Bílého domu blízko, předpověděla: "Nikdo z republikánů, kteří hlasovali pro odsouzení, nevystoupí na nominačním sjezdu GOP (Republikánské strany) v roce 2024."

Výkonný výbor tohoto politického uskupení ve státu Louisiana hned v sobotu jednohlasně odsoudil senátora Billa Cassidyho za jeho rozhodnutí. Tamní politik Jeff Landry o Cassidym řekl, že "padl do pasti nastražené demokraty s cílem, aby se republikáni pustili do republikánů".

List The New York Times uvádí, že dva z republikánů, podle kterých se Trump podněcování ke vzpouře dopustil, se příští rok neuchází o znovuzvolení, což jim oproti jejich kolegům dávalo větší politickou svobodu. Nicméně i tak to ve svých domovských státech Richard Burr ze Severní Karolíny a Patrick Toomey za Pensylvánii "schytali". Šéf republikánů v Pensylvánii proces proti Trumpovi označil za "protiústavní krádež času a energie, která neudělala naprosto nic ke sjednocení lidí ve Spojených státech", a dodal, že podobně jako mnoho řadových straníků ho to, jak senátor Toomey hlasoval, zklamalo.

"Hlasoval jste špatně, senátore Burre," vzkázal zástupci Severní Karolíny v horní komoře Kongresu Mark Walker, který se uchází o nominaci svých straníků do voleb do Senátu pro příští rok. "Kandiduji, abych nahradil Richarda Burra, protože Severní Karolína potřebuje opravdového konzervativního bojovníka jako svého příštího senátora," uvedl na twitteru.

Ze sedmi republikánů, kteří se v sobotu postavili na stranu demokratů, se o znovuzvolení bude ucházet jedině Lisa Murkowská za stát Aljaška. Nicméně podle NYT jde o hluboce respektovanou političku, která dokonce v senátních volbách v roce 2010 uspěla jako nezávislá kandidátka poté, co prohrála v republikánských primárkách.