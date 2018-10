Roboti v Číně nahrazují ve výchově rodiče. Děti klasické hračky nebaví, brzy zaniknou

před 11 minutami

Ve školce si tříletý Steven Kong hraje se svými spolužáky, doma se ale o jeho zábavu stará zelený robot BeanQ. "Jak se máš? Už jsi jedl? Chci se dívat na pohádky," baví se malý Steven s elektronickou hračkou, která mu odpovídá jednoduchými větami a zároveň přitom na obrazovce ukazuje různé výrazy. Pekingské rodině doporučili robota známí. Dítěti pomůže zabavit se a zároveň jej vzdělává, zatímco rodiče pracují. "Když toho mám hodně, BeanQ ho zabaví," vysvětlila americké stanici CNN třiatřicetiletá Liu Qianová, která pracuje z domova. Až na občasný zádrhel s rozpoznáním hlasu si jej matka tříletého kluka pochvaluje. Takzvaní vzdělávací roboti pro děti se v Číně stali novým hitem. A díky relativně nízké ceně (vychází zhruba na necelých sedm tisíc korun) si jej podle americké televizní stanice může dovolit i čínská střední třída. Roboti místo hraček "Hračky, ať jsou jakkoliv krásné, začnou děti rychle nudit. Ale robot je živý a neustále se mění," vysvětlil ředitel společnosti Roobot James Yin. Podle něj budou do pěti let všechny hračky digitální a ty "neživé" vymizí. Počet technologických firem, zaměřujících se na vývoj vzdělávacích robotů pro děti v Číně v posledních letech roste. A podle Yina jejich počet stále není konečný. Každá z nich se přitom snaží přijít s dalšími vylepšeními a funkcemi. Existují tak například robotické hračky, jež fungují také jako hlídači. Zaznamenávají aktivity dítěte, fotí jej a výsledky posílají přes internet rodičům. Někteří z nich zase zprostředkovávají videohovor mezi rodičem a dítětem. A populární jsou i roboti se zabudovanými programy pro výuku angličtiny. Digitální technologie mohou za stres i odcizení. Nejohroženější jsou děti, říká psycholožka číst článek Roboti by mohli pomoci autistickým dětem Čínští roboti ale neslouží jenom rodičům, kteří nemají čas na své potomky. Společnost Turing Robotics vyvíjí přístroje, které mohou být využívány také ve škole nebo nemocnicích. Ve spolupráci se společnostmi Sharp a Foxconne totiž vymyslely robotický telefon RoBoHoN, který neopakuje naučené fráze, ale projevuje i emoce a své uživatele nutí komunikovat různorodá témata. Kromě toho se dokáže z komunikace učit, vysvětlil Guo Jia, ředitel společnosti. Robotický telefon vyzkoušely například autistické děti v nemocnici ve městě Harbin, ve východočínské provincii Chej-lung-ťiang. Přednosta nemocnice Li Huaining se nechal slyšet, že na rozdíl od mnoha lidí je robot mnohem tolerantnějších ke specifickým projevům autistů. Někteří experti však upozorňují na to, že roboti ohrožují soukromí a bezpečnost dětí tím, že dávají na internet nezabezpečené informace o vzhledu a lokaci dětí. Dokážou díky tomu vytvořit také detailní profil dítěte, který nemusí vždy sloužit pouze pozitivním záměrům. "Nejvíc se obávám toho, že lidé se více starají o nízkou cenu než bezpečnost zařízení," nechal se slyšet Christian Grewell, profesor z New York University v Šanghaji. Podle něj by rodiče měli dětem raději koupit tablet, který dokáže stejné věci jako robot. Video: Akademie věd ČR řeší práva robotů Budou lidé otroky technologie? Jaká jsou práva robotů se snaží vymezit na Akademii věd | Video: Akademie věd ČR | 04:00