Kvůli větě "nejde to" se vztekal, herečky často svlékal. Nejlepší filmy Karla Kachyni

Měl rád humor, ale na place byl velmi přísný. Režisér Karel Kachyňa nesnášel větu "nejde to". Říkal, že když na place zazněla, musel ze sebe "udělat zlýho dědka". Jeho filmy dokázaly pobavit, i když často byly smutné. Letos je to 100 let, co se slavný režisér narodil 1. května 1924 ve Vyškově, a 20 let, co 12. března 2004 v Říčanech zemřel. Připomeňte si jeho nejslavnější filmy.

