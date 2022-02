"Nevím, co se to stalo." Pizzerie na valentýnský leták vytiskla pornografický obrázek

Majitelé pizzerie v americkém státě Pensylvánie na svůj letošní valentýnský leták jen tak nezapomenou. Omylem na něj zařadili ilustrační obrázek cappuccina, jehož pěna zobrazuje sedícího nahého muže. Při výběru fotografie si toho majitelé ani tiskaři nevšimli. Pizzerie již svou valentýnskou nabídku stáhla a za svůj omyl se omluvila. Jejich leták ale nyní baví sociální sítě.

"Netuším, jak se to tam dostalo. Neviděl jsem to do té doby, než mi někdo poslal přiblíženou fotku," popsal svůj omyl majitel rodinné pizzerie Chiaro's Pizza & Restaurant pro americký server CNN. Ilustrační obrázek cappuccina na valentýnské menu vybíral jako pokaždé z internetové fotobanky.

Vzniklou situaci označil ve svém příspěvku na Facebooku za "devastující" pro celý personál restaurace. "Pracujeme na tom, aby se to nikdy znova nestalo. Prosím, přijměte naši omluvu," dodal.

Obrys nahého muže na cappuccinu zobrazuje ve skutečnosti slavný internetový meme, čili virálně se šířící obrázek s různými popisky. Fotografie nahého Američana sedícího na posteli, který získal přezdívku Barry Wood, se v roce 2020 po internetu masivně rozšířila. Uživatelé na sociálních sítích ho tehdy nazývali jako "muž s tím obrovským penisem".

Jeho identita nejprve nebyla známá. Později se ale ukázalo, že se ve skutečnosti jednalo o muže s reálným jménem Wardy G. Joubert, který zemřel již v roce 2016, uvádí server CNN. K odvážnému focení, ze kterého unikla virální fotografie, se před lety rozhodl kvůli finančním potížím. Jeho fanoušci před časem založili stále funkční webovou stránku, kde je možné si zakoupit různé předměty s jeho slavným vyobrazením.

Videa i fotografie valentýnského plakátu se v posledních dnech virálně rozšířily na sociálních sítích a zaplavily i americká média. Na TikToku získaly záběry letáku od jednoho z uživatelů již přes milion zhlédnutí. Své zveřejněné video komentoval slovy, že "tady asi někdo dostane vyhazov". Pobavení uživatelé poté v komentářích vtipkovali, že "když už to jednou spatříte, nemůžete v tom vidět nic jiného".