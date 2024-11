Rakovina varlat ve 28 letech? Sáhl jsem si na ně a bylo to zvláštní, říká hokejista

Českému hokejistovi Dominikovi Hrníčkovi lékaři diagnostikovali rakovinu varlat, když mu bylo 28 let. Na to, že je něco v nepořádku, přišel sám. "Dozvědět se takovou diagnózu byl velký šok. Vůbec jsem to nečekal. Proč by se mi mělo něco takového dít? Žiju hezký život, sportuju, neholduju alkoholu, nekouřím," diví se sportovec. Nemoc je zákeřná v tom, že ohrožuje především chlapce a mladé muže.

"Zjistil jsem, že je něco jinak. Zkusil jsem si na ně ještě sáhnout, bylo to zvláštní. Přemýšlel jsem, jestli jsem se nemohl v posilovně bouchnout, ale na nic jsem si nevzpomněl," vypráví Hrníčko. Ani v následujících dnech se situace nezlepšila, proto zašel za doktorem. Související Nekouřila, přesto dostala rakovinu. Na "tichého zabijáka" zemře ročně pět tisíc Čechů "Nepřikládal jsem tomu velkou váhu. Nejdřív jsem šel do posilovny, kde jsem si dal dvouhodinový trénink. Dokonce jsem si koupil permanentku na další měsíc. Před odpoledním tréninkem jsem chtěl zajít za doktorem, aby mě i manželku uklidnil," vzpomíná. Místo uklidnění však přišla nečekaná rána. Po ultrazvuku se dozvěděl, že má na obou varlatech nádor. Hned následující den proto Dominik podstoupil operaci, během které mu lékaři obě varlata odstranili. V nemocnici strávil pár dní, na výsledky histologie musel ale čekat tři týdny. Ty nakonec ukázaly, že oba nádory byly zhoubné. Díky tomu, že se odstranily včas, ale nakonec nemusel podstoupit chemoterapii. 0:50 Video: Loono Dominikův příběh není unikátní, protože rakovina varlat se nejčastěji objevuje právě u mladých mužů do 35 let. Příčina zatím není jasná. Riziko nicméně může zvýšit její výskyt v rodině, již zmíněný mladší věk nebo nesestouplá varlata, což je situace, kdy varlata zůstávají v břišní dutině nebo třísle. Nádor na varleti se může projevit bulkou, zvětšením, otokem nebo bolestí. Žádný z těchto příznaků nemusí automaticky znamenat zhoubný nádor. Je ale důležitým upozorněním, že by se měl člověk bez zbytečných průtahů nechat vyšetřit na urologii. Nádor na varleti se může projevit bulkou, zvětšením, otokem nebo bolestí. | Foto: Martin Faltejsek "Základem prevence je zdravá a vyvážená strava, pohyb a kvalitní spánek. Klíčové je pravidelné samovyšetření varlat, které by měli muži provádět jednou měsíčně. Zapomínat by neměli na preventivní prohlídky u praktického lékaře a od 50 let věku na kontroly u urologa," říká lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se prevenci rakoviny varlat věnuje již deset let v rámci kampaně #prsakoule. Každý chlap má mít koule "Už se nám ozvalo více než deset mladých mužů, kteří si díky samovyšetření odhalili na varleti bulku, která byla zhoubná," doplňuje Šédová. Se samovyšetřením pomůže mobilní aplikace Preventivka, která nejenže svým uživatelům nutnost samovyšetření v měsíčním intervalu připomene, ale také je celým procesem krok po kroku provede. Pacienti, kteří musí podstoupit odstranění postižených varlat a následnou chemoterapii či ozařování, mají možnost nechat si zmrazit sperma, které je možné následně použít k případnému oplodnění partnerky. "Pro chlapa je těžké říci - vezměte mi obě varlata. Ale jsem rád, že se to vyndalo včas. Zároveň je skvělé, že pokud bychom v budoucnu chtěli další miminko, můžeme jej díky umělému oplodnění mít. I kdybych teď varlata ještě měl, nechal bych si spermie zamrazit, protože člověk nikdy neví, s čím se může zítra ráno probudit, co se mu může stát," vysvětluje Dominik Hrníčko. Související Rozhoduje každá minuta. Češi podceňují onemocnění, jež nebolí, ale může být fatální Každému pacientovi je pak po chirurgickém odstranění varlete nabídnuta testikulární protéza, tedy umělá náhrada varlete, která plní čistě estetickou funkci. "Nad implantáty zatím nepřemýšlím, protože je to opravdu čerstvé. Ale do budoucna nad nimi určitě přemýšlet budu, protože každý chlap má mít koule," dodává s nadsázkou Dominik Hrníčko.