Nekouřila, přesto dostala rakovinu. Na “tichého zabijáka” zemře ročně pět tisíc Čechů

Všechno začalo běžným sportovním vyšetřením před třemi lety. Nekuřačka Ilona Mančíková chtěla znovu uběhnout půlmaraton, ale při tréninku se překvapivě lehce zadýchávala. Test kapacity plic byl prvním signálem toho, že se něco s jejím zdravím děje. Trvalo několik dalších měsíců, než tehdy třiačtyřicetiletá podnikatelka díky vyšetření zjistila, že má zhoubný nádor.

"Život mi tehdy v podstatě zachránil trenér," říká dnes Ilona Mančíková o muži, který jí doporučil, aby se objednala na zátěžový sportovní test. Myslela si, že jen trochu vyšla z formy. Předtím navíc prodělala těžký covid, nikdy ale nekouřila, žila zdravě a cvičila. Ani ve snu by ji tedy nenapadlo, že si za několik měsíců - po sérii dalších vyšetřeních - vyslechne, že má zhoubný nádor na plicích. Byl to jednoduše šok.

U 85 % případů je hlavní příčinou rakoviny plic kouření, zbývající část nemocných ale tvoří nekuřáci. V obou případech šanci na přežití podstatně zvyšuje včasný záchyt nemoci. V tom měla podnikatelka velké štěstí, i když od prvního vyšetření až po operaci uplynulo pět měsíců, lékaři zjistili, že má "teprve" první stadium rakoviny.

Tichý zabiják

"Brzké odhalení je u rakoviny plic velmi vzácné. Bývá to méně než deset procent všech diagnostikovaných případů a většinou se na ně přijde naprosto náhodou," říká Ilona Mančíková, žijící střídavě v Česku a Itálii.

V České republice si ročně vyslechne diagnózu rakoviny plic asi 6 600 lidi, přibližně 5 400 pacientů jí za stejné období podlehne. Toto zákeřné onemocnění se nemusí dlouhou dobu jakkoliv projevit, proto se jí také přezdívá "tichý zabiják." Kvůli tomu také 60 % pacientů navštíví lékaře až ve fázi, kdy je léčba nádoru obtížná nebo je na ni už pozdě.

Klíčem ke zlepšení této situace je prevence. Nejdůležitější je samozřejmě nekouřit, v druhé řadě je třeba odhalit nádor včas. Od ledna 2022 funguje v Česku program časného záchytu karcinomu plic. Jedná se o preventivní vyšetření plic, které je určené pro nejrizikovější skupinu, kuřáky nebo bývalé kuřáky, mezi 55 a 74 lety.

Praktický lékař vystaví žádanku na vyšetření u pneumologa, který provede sérii vyšetření plic včetně nízkozátěžového CT neboli LDCT. Je to rychlé, bezbolestné a zdarma, přesto tuto možnost prozatím využívá jen velmi málo lidí.

Moje plíce

Až padesát procent oslovených odmítne, protože se bojí výsledku. "Snažíme se jim vysvětlit, že strach nic nevyřeší. Také my jsme onkologičtí pacienti a nemocí jsme si prošli. Když se na rakovinu přijde včas, tak se dá pomocí moderní léčby vyřešit. Samozřejmě že ne úplně každý může být za tři měsíce zase v práci a vést plnohodnotný život jako já," říká Mančíková, která dnes vede pacientskou organizaci Moje plíce. Založila ji s ještě dalšími dvěma pacienty, rovněž nekuřáky, kteří také onemocněli rakovinou plic.

"Rakovina plic se dá operovat pouze v časných stadiích. Pokud splňujete kritéria pro screening rakoviny plic, oslovte své lékaře a požádejte je, aby vás poslali na CT," říká profesor Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol Praha, jenž se připojil k výzvě listopadové kampaně Nekašli na to, která informuje o rizicích vzniku rakoviny plic i možné prevenci.

Nyní je Ilona Mančíková už třetím rokem v remisi - to znamená, že nemá příznaky a projevy onemocnění - a každý rok dochází na kontroly a CT plic.

Naslouchat svému tělu

"Uvědomila jsem si, jakým darem - bez ohledu na zdraví - je náš dech, který bereme jako samozřejmost. V dnešní uspěchané době se musíme umět zastavit a naučit se naslouchat svému tělu. Starat se o něj. Po operaci mi pomohlo cvičení jógy a dechová cvičení, která jsou důležitou přípravou pro pacienty, jež čeká operace plic. Jsou ale také nezbytnou součástí rekonvalescence po operaci," dodává podnikatelka.

Že je třeba naslouchat svému tělu a starat se o fyzické i duševní zdraví, považuje za jedno z hlavních poselství. Předtím, než jí vstoupila do života rakovina plic, si prošla syndromem vyhoření. Odpočinula si několik měsíců v Kostarice, plná sil se vrátila do Čech, aby si krátce poté vyslechla diagnózu, kterou si nepřeje vyslechnout vůbec nikdo. Nebylo to navíc poprvé, kdy se s rakovinou setkala. Rodiče jí zemřeli - každý na jiný druh nádoru - před více než dvaceti lety.

"Pamatuji si, jak náročné období to bylo i pro mě i mladší sestru a jaké trauma jsme si po mnoho let nesly. Tenkrát, psal se rok 1999, jsem je neznala a možná ani nebyly organizace, které onkologickým pacientům a jejich rodinám pomáhaly. Ani mě samotnou nenapadlo se na někoho obrátit. Nevěděla jsem, jak se chovat, co mám dělat, jak s rodiči mluvit," popisuje spoluzakladatelka spolku Moje plíce svůj příběh a zároveň i jeden z důvodů, proč dnes dělá osvětu a pomáhá pacientům a jejich blízkým. A co by vzkázala všem? Nekašlete na své zdraví.