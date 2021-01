Nejdelší lyžařský závod světa se kvůli covidu nepojede. Zvládali ho hvězdy i amatéři

Nejdelší závod ve sjezdovém lyžování na světě připisuje Guinnessova kniha rekordů soutěži Schlag das Ass, která se od roku 2010 koná v lyžařském středisku Nassfeld v rakouských Korutanech. Trať měří 26 kilometrů, skládá se ze šesti sjezdovek a nejrychlejší závodníci ji zdolávají zhruba za tři čtvrtě hodiny. Klání se navíc účastní nejen profesionálové, ale i rekreační lyžaři.

Středisko Nassfeld v rakouských Korutanech leží na horském sedle mezi řekou Gail a údolím Val Canale, patřícím k sousední Itálii. Vedle 110 kilometrů pohodových i náročnějších svahů se pyšní tím, že patří mezi alpské areály, kde v zimě nejvíc svítí slunce, a také jedním pozoruhodným prvenstvím. Od roku 2010 se tu jezdí nejdelší sjezdový závod na světě. Účastníci během něj na celkem sedmi sjezdovkách urazí skoro 26 kilometrů s převýšením šest tisíc metrů.

Závod, který je zapsaný i v Guinnessově knize rekordů, nese název Schlag das Ass. To sice v překladu z němčiny znamená "poraž eso", ale zároveň jde o slovní hříčku. Ass je totiž přezdívka bývalého rakouského šampiona v alpském lyžování Armina Assingera, který si v první půlce 90. let připsal na konto tři vítězství ve světových pohárech. Assinger je korutanský rodák a nápad závod založit se zrodil právě v jeho hlavě.

Někdejší reprezentant, který se později stal moderátorem rakouské verze soutěže Chcete být milionářem?, první ročník závodu sám vyhrál, a to s časem 50 minut a 15 vteřin. V dalších letech už ale trať absolvoval spíš rekreačně, pro radost a vítězství přenechával jiným. Přestože se do klání každoročně zapojují mladší i vysloužilí profesionálové, kteří ze startu pod Assingerovým vedením vyjíždějí první, závod je určený především rekreačním lyžařům. Ti tak mají jedinečnou příležitost s hvězdami poměřit síly.

Uplynulé ročníky se vždy konaly v období mezi lednem a březnem a účastnilo se jich kolem 600 až 800 nadšenců. Přihlásit se může každý lyžař starší 16 let. Letos se však kvůli opatřením bránícím šíření pandemie koronaviru poprvé za svou existenci neuskuteční, a soutěživé povahy si tak budou muset počkat minimálně do další zimní sezony.

Do cíle dojela i sedmdesátiletá seniorka

Samotná trať se rozkládá na celkem šesti na sebe navazujících sjezdovkách a do výsledného času se započítávají i výjezdy lanovkami, na nichž si účastníci mohou aspoň chvíli oddechnout a třeba si i sníst svačinu. Den před konáním obvykle Assinger pořádá prohlídku tratě, aby lidé věděli, na co se mají připravit. Než se účastníci postaví na startovní čáru, rozdělí je organizátoři do zhruba dvacetičlenných skupin, které vyjíždějí s dostatečnými časovými rozestupy, aby svahy nebyly přeplněné. První startuje v devět hodin ráno.

Závod začíná pod 2195 metrů vysokým vrcholem Gartnerkofel, odkud závodníci míří k hranici s Itálií, aby pak lanovkou vyjeli zase zpátky k rakouské části střediska. Čeká je mimo jiné prudký rozjezd na tři a půl kilometru dlouhé sjezdovce FIS, kterou obepínají skály, a neméně náročný závěr v podobě sedmikilometrové Carnii, vůbec nejdelšího svahu v Nassfeldu. Na ní už většinou závodníkům poté, co sjeli obtížné nakloněné roviny i dlouhé a mírné traverzy, docházejí síly.

Milovníci zimních sportů, kteří během roku pravidelně cvičí, jezdí na kole nebo běhají, mají výhodu. Netrénované lyžaře mohou během klání pěkně zabolet stehna a záda. Není se však čeho obávat, hned v prvním ročníku Schlag das Ass totiž soutěžila i sedmdesátiletá seniorka z blízkého města Villach. Šest svahů o 26 kilometrech úspěšně zvládla a cílovou rovinkou projela s časem jedna hodina, 20 minut a 46 vteřin. Všichni zúčastnění se navíc mohou těšit na party vítězů, která začíná v pravé poledne, kdy se v cíli objevují první soutěžící.