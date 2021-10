Rakousko se otevírá lyžařům. Češi se do Alp těší, zájezdy ale řeší na poslední chvíli

Loni si Češi lyžování v rakouských Alpách kvůli pandemii koronaviru příliš neužili. Pokud si deficit horského slunce a vzduchu budou chtít letos vynahradit, budou k tomu potřebovat doklad o dokončeném očkování, negativní test nebo formulář o tom, že nemoc prodělali. Potvrzení o bezinfekčnosti budou potřebovat také na lanovkách, v hotelech a restauracích.

Sjezdovky s upraveným manšestrem, výhledy na zasněžené vrcholky i opalování na ostrém alpském sluníčku. To všechno si budou moci dopřát Češi, kteří se během nadcházející zimní sezony chystají na lyžařský zájezd do Rakouska, pokud epidemická situace v zemi vydrží alespoň na současné úrovni.

Lyžaři a snowboardisté ale zároveň budou muset splnit několik podmínek. Při příjezdu z Česka od nich Rakušané kvůli přetrvávající pandemii koronaviru budou vyžadovat doklad o bezinfekčnosti. Lidem, kteří již dostali dvě dávky očkování, bude stačit, když předloží takzvaný covid pas, tedy evropský certifikát o podstoupení vakcinace, a to buď v digitální, nebo tištěné podobě.

Pro neočkované, včetně dětí ve věku od 12 let, platí povinnost předložit negativní PCR test, který nebude starší než 72 hodin, nebo antigenní test, který nebude starší než 48 hodin.

Výše zmíněné požadavky se nevztahují pouze na osoby, které v posledních 180 dnech nemoc prodělaly. I ty však budou muset při vstupu do země předložit lékařské potvrzení na formuláři v němčině nebo angličtině. Povinnost vyplňovat při cestě do Rakouska příjezdový formulář už od června neplatí a předkládat ho musí jen turisté, kteří se plánují testovat až v cizině.

Lanovky v rakouských zimních střediscích budou také přepravovat pouze očkované, testované a ty, kteří se z covidu-19 v posledním půlroce zotavili. V lyžařských areálech na druhou stranu turisté nebudou muset dodržovat žádné předepsané rozestupy a jejich provozovatelé neplánují omezovat ani kapacitu. Cestující si ve frontách na lanovkách pouze budou muset nasadit respirátor třídy FFP2.

Rakousko a covid-19 V Rakousku aktuálně platí stupeň číslo 1, podle kterého je povinné nosit respirátory například v obchodech, MHD nebo na lanovkách. Od 15. listopadu se lidé využívající lanovky musejí navíc prokázat negativním testem, potvrzením o očkování či dokladem o prodělaném covidu. Aktuální informace najdou zájemci na této webové stránce.

"Jsem přesvědčená, že tyto rámcové podmínky umožní nerušenou a bezpečnou zimní sezonu v naší zemi," řekla na konci září rakouská ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová. Dodala však, že pokud by během zimní sezony kvůli covidu narostl počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, rakouská vláda by zpřísnila pravidla pro sportovce, kteří nejsou očkovaní.

Hotely, restaurace, noční podniky i další volnočasová zařízení jsou turistům po prokázání bezinfekčnosti přístupné. V obchodech s potravinami či na zastávkách skibusů je třeba mít nasazený respirátor FFP2. Za přísných bezpečnostních opatření budou otevřené také lyžařské bary či venkovní diskotéky v okolí sjezdovek.

Stále více lidí kupuje zájezdy na poslední chvíli

Češi mají navzdory protikoronavirovým opatřením o zimní dovolenou v Rakousku velký zájem, potvrzuje to i Jan Bezděk z cestovní kanceláře NEV-DAMA. "Tím, že pandemie v podstatě celou loňskou sezonu zrušila, mnoho lyžařů bylo zklamaných, že poprvé za dlouhé roky v zimě nikam nejelo. Chuť vyrazit do Alp je teď u nich o to větší. Všem klientům ale doporučujeme, aby si před cestou zřídili covid připojištění, které řeší rizika spojená s tím, že by se během pobytu nakazili," upozornil Bezděk.

O to, aby účastníci zájezdů předem mysleli na proticovidová opatření a předešli tak případným komplikacím, se snaží také brněnská cestovní kancelář Kudrna, která se specializuje na aktivní dovolenou. "Před odjezdem již od začátku pandemie požadujeme od našich klientů prokázání bezinfekčnosti, abychom zajistili co nejhladší průběh zájezdu a předešli problémům v zahraničí. Pro odjezdy z Brna máme domluvenou spolupráci s testovacím centrem přímo na autobusovém nádraží," přiblížil mluvčí cestovky Miroslav Turák.

"Většina klientů se čím dál více rozhoduje na poslední chvíli a není výjimkou, že se kratší zájezdy plní třeba i týden před samotným odjezdem, což je pro nás logisticky extrémně náročné a příliš nám neumožňuje predikovat, jaký vlastně bude zájem. Ve srovnání s předcovidovými lety jsme tak v daleko větší nejistotě, zda bude vůbec možné daný zájezd uskutečnit," doplnil Turák.

Jeho slova potvrdila také mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková. "Rakousko je mezi našimi zákazníky druhou nejoblíbenější lyžařskou destinací. Oproti předcovidovým rokům ovšem přibylo lidí, kteří vyčkávají, jak se bude vyvíjet epidemická situace. V případě omezení vycestování z důvodu koronaviru můžou klienti svůj zájezd do tří dnů před odjezdem bezplatně zrušit a všechny uhrazené prostředky jim do dvou týdnů vrátíme," informovala Řezníčková.

Protože Česko považuje od poloviny září Rakousko za zemi s vysokým rizikem nákazy, musí turisté před návratem domů vyplnit příjezdový formulář. Pro všechny s výjimkou dvakrát očkovaných, dětí mladších šesti let a těch, kteří se z nemoci v posledních 180 dnech uzdravili, platí povinnost podstoupit testování.

Pokud lidé cestují soukromě, musí si podle platných vládních nařízení nejpozději dva týdny a nejdříve pátý den po příjezdu do Česka nechat udělat PCR test. Ti, kteří se domů vrací veřejnou dopravou, musí ještě před cestou předložit negativní výsledek antigenního testu starého nanejvýš 48 hodin, případně PCR testu starého maximálně 72 hodin.