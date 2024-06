"Pumpuj, nebo uhni." Děti v Praze mají nový betonový pumptrack, jsou první na světě

Jestli nevíte, co je to pumptrack, nejste jediní. Nekonečná smyčka s řadou zatáček a terénem nahoru dolů se rozšířila až v posledních několika letech. Děti ji na kolech BMX, koloběžkách, skateboardech nebo inline bruslích brázdí pomocí setrvačnosti, takzvaným pumpováním, díky čemuž se nemusí odrážet. Ten největší pumptrack svého druhu na světě mají teď děti v pražských Modřanech.

Při pohledu na betonového zacykleného hada, který Na Beránku zabírá ani ne polovinu dětského hřiště, je těžké si představit, že na světě neexistuje nic většího. Jen o délce to ale není. Podle Matyáše Kulicha hraje roli také materiál a váha dráhy. "Je z litého betonu a jeden spoj má přes dvě tuny, tudíž se skutečně bavíme o monstrózní konstrukci. Dráha obdobné velikosti se staví jen na Manhattanu v New Yorku. My ji ale stihli dokončit dříve, a jsme tak první na světě, kdo takový pumptrack má," říká šampion v surfování na motorových prknech, který se o dráhu v Praze 12 zasadil.

Modřanské děti si pumptrack poprvé vyzkoušely už v roce 2016, zábava jim ale vydržela jen několik týdnů. Někteří obyvatelé okolních domů si totiž radnici stěžovali na hluk, který se linul z nárazu koleček na původně dutou dřevěnou konstrukci. Snahou městské části o její odhlučnění se dráha rozbila a dětské hřiště pak zůstávalo roky zavřené. Nelíbilo se to rodičům ani Vojtěchu Kosovi (ODS), který se po zvolení starostou zařekl, že dráhu v Modřanech znovu vybuduje, ale tentokrát už pořádně.

"V září loňského roku jsme na setkání s obyvateli slibovali, že ten pumptrack zařídíme. Máme červen a dráha je tu. Obrovskou výhodou je, že na rozdíl od původního dřevěného materiálu mohou na betonu kolečka skákat, aniž by vydávala nějaký velký hluk. Zatím na to máme hezké reakce a doufám, že i okolní obyvatelé budou s tímto řešením spokojení," popisuje starosta Modřan.

Na slavnostní otevření se přišly podívat zástupy rodin. Děti si zkoušely dráhu, jedly zmrzlinu a obdivně pozorovaly ty, kteří v disciplíně závodí profesionálně. Podívejte se v galerii.