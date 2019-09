Princ Harry vyzval k udržitelnému cestování. Nejsem dokonalý, hájí své soukromé lety

"Musíme cestovat zodpovědně a najít způsob, jak by z našeho poznávání různých zemí mohli profitovat i jejich obyvatelé," řekl mimo jiné vévoda. | Foto: ČTK

Princ Harry se v úterý oficiálně postavil do čela světové iniciativy za udržitelné cestování Travalyst. Na konferenci v Amsterdamu, kam přiletěl běžnou leteckou linkou, zároveň vysvětloval, proč při své nedávné dovolené využil soukromé letadlo. Lidé i cestovní společnosti se podle něj musí zasadit o to, aby turismus přispíval k ochraně přírody i lokálních komunit v jednotlivých zemích.

Iniciativa s názvem Travalyst, která má přispívat k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu, se podle Kensingtonského paláce připravovala poslední tři roky. A zakládajícími členy jsou mimo jiné Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor a Visa.

Všechny společnosti se zavázaly, že se pokusí, aby bylo cestování v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí, informoval americký deník The New York Times.

"Náš svět čelí environmentálním výzvám nepředstavitelných rozměrů, ať už mluvíme o odlesňování, úbytku biodiverzity, plastech v oceánech, nebo pytláctví. Tyto člověkem vytvořené problémy se často zdají být příliš velké na to, abychom je dokázali vyřešit. Proto potřebujeme rozsáhlá systémová opatření. Jedině tak totiž docílíme výrazných výsledků," uvedl vévoda ze Sussexu ve svém projevu.

Jeho prohlášení přitom přichází pár týdnů potom, co se svou manželkou Meghan sklidil kritiku za to, že cestují soukromými letadly a vytvářejí tak větší uhlíkovou stopu. Vévoda se nicméně snaží napravit svou reputaci a do Amsterdamu přiletěl běžnou komerční aerolinkou.

"Na mé uhlíkové stopě mi vždy záleželo, ale nikdo není dokonalý"

Svou dřívější cestu soukromým tryskáčem v Nizozemsku obhajoval tím, že byla vzhledem k bezpečí jeho rodiny nezbytná.

"Nikdy bych neletěl soukromě, kdybych měl jinou možnost, a 99 procent svých cest jsem absolvoval komerčními lety. Na mé uhlíkové stopě mi vždycky záleželo, ale nikdo není dokonalý," připustil člen britské královské rodiny na konferenci.

Společně s dalšími členy asociace Travalyst teď hodlá šířit osvětu o tématech udržitelného cestování a overturismu, aby veřejnost pochopila, v čem cestování planetě pomáhá a v čem jí naopak škodí. Současně chce lidem vysvětlit, kdo má z cestovního byznysu skutečně prospěch.

"Chceme, aby udržitelnost hrála při cestování hlavní roli. Dalším cílem je co nejvíc snížit ekologický dopad cestování, dbát na ochranu kulturního dědictví různých lokalit i blahobyt lidí, kteří v nich žijí," uvedla pro The New York Times někdejší šéfka společnosti Booking.com Gillian Tansová.

Investice do rozvoje turisticky atraktivních míst

Princ Harry je přesvědčený, že lidé od cestovních společností stále více vyžadují, aby zisk investovaly do rozvoje míst, která navštíví. Právě prosazování této strategie by podle něj měla být jedna z misí iniciativy Travalyst.

"Tím, že se zajímáme o krásy světa, mnohdy přispíváme k jejich zranitelnosti. Je to paradoxní. Ale věřím, že naše nadšení může jít ruku v ruce s kvalitou života místních komunit," zdůraznil vévoda ze Sussexu.

Princ Harry se již dříve angažoval v osvětě na téma duševního zdraví, založil nadaci na pomoc dětem s virem HIV a nemocí AIDS nebo se zasadil za vznik projektů na záchranu africké přírody. V rámci svých královských povinností navíc pravidelně cestuje po celém světě a v říjnu se chystá s vévodkyní Meghan a prvorozeným synem Archiem na africké turné.

"Cesty, které jsem jako člen královské rodiny podnikl, mi daly příležitost si vyslechnout, co místní v různých částech světa trápí a jaká řešení navrhují," řekl vévoda s tím, že na něj velmi zapůsobil jeden chlapec v Karibiku. "Řekl mi: 'Kvůli vaší zemi u nás vymírají korálové útesy'," citoval Harryho britský deník The Telegraph.

Turistiku podle něj nejde nijak zastavit a je dobře, že si díky ní lidé rozšiřují obzory, oceňují rozmanitost světa a snaží se mu tak lépe porozumět. "Musíme ale cestovat zodpovědně a najít způsob, jak by z našeho poznávání různých zemí mohli profitovat i jejich obyvatelé," dodal.

