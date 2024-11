Lajka byla mírná a okouzlující. Psí kosmonautka položila život za vesmírný výzkum

Jen krátce poté, co Sovětský svaz v říjnu 1957 vypustil Sputnik 1, první umělou družici Země, dosáhlo komunistické impérium dalšího úspěchu v nevyhlášené kosmické válce s USA. Na palubě družice Sputnik 2, která vystartovala do vesmíru 3. listopadu 1957, byl totiž první živý tvor, kterého kdy člověk vyslal do kosmu, dvouletá toulavá fenka Lajka. Průkopnický počin ale pro psíka skončil tragicky.

Dnes už víme, že pejsek během letu uhynul. Psi Strelka a Belka, kteří odstartovali 19. srpna 1960 na oběžnou dráhu, sice nebyli prvními živými tvory na oběžné dráze, jako první se ale vrátili živí zpátky na Zem. Na palubě Sputniku 5 je doprovázeli králík, čtyřicítka myší, dva potkani, mouchy a řada rostlin. Většina pasažérů se následující den vrátila v pořádku na Zem, asi dvacet myší ale zemřelo. Související Psí kosmonautky, jež se vrátily z vesmíru. Sověti je milovali, štěně dostal i Kennedy 12 fotografií Na památku fenky Lajky Rusové postavili několik pomníků. Objevila se i v literatuře, americko-kanadská skupina Arcade Fire o ní nahrála písničku. V roce 2017 přišel do kin český loutkový film režiséra a scenáristy Aurela Klimta nazvaný Lajka. Jeho hrdinka ovšem dopadla podstatně lépe než skutečný vesmírný pes: spolu s dalšími zvířaty s podobným osudem našla nový domov na vzdálené planetě. Film měl premiéru 2. listopadu 2017, den před šedesátým výročím vypuštění a smrti Lajky na oběžné dráze. Lajka přitom byla prvním z mnoha zvířat vypuštěných do kosmu. Ve Spojených státech slavili úspěch především opičák Gordo, kterého v roce 1958 vědci vystřelili do výšky 970 kilometrů, kabina s ním se ale v Atlantickém oceánu nikdy nenašla, nebo šimpanz Ham, který se v roce 1961 stal na lodi Mercury-Redstone 2 prvním primátem, který překonal hranici vesmíru. Od konce 50. let do vesmíru letěli i králíci, myši, kočky a další zvířata. Podrobně se za osudem Lajky můžete ohlédnout v galerii.