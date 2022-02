Holokaust byl konflikt mezi bělochy, nešlo o rasismus, řekla herečka Goldbergová

Americká herečka Whoopi Goldbergová, kterou proslavila mimo jiné role v komedii Sestra v akci, vzbudila kontroverzi svým výrokem o tom, že v holokaustu nešlo o nenávist vůči rase. V talk show The View prohlásila, že masové vraždění Židů nacisty bylo konfliktem mezi dvěma skupinami bělochů. Za svůj komentář se nakonec omluvila.

Debatu v televizním pořadu The View vyvolala zpráva o tom, že školní rada v americkém státě Tennessee vyřadila z povinné četby komiks Maus, který vykresloval zkušenosti přeživších a obětí holokaustu. Přestože za něj jeho autor Art Spiegelman získal řadu cen, vedení školy vadilo, že se v něm objevují vulgarismy a nahota.

Šestašedesátiletá Goldbergová, která talk show stanice ABC společně s dalšími známými osobnostmi od roku 2007 moderuje, nejprve vyjádřila nad rozhodnutím školy nepochopení. "Překvapuje mě, že vás na knize rozhořčila právě nahota. Vždyť vypráví o holokaustu, o vraždě šesti milionu lidí. To vám bylo jedno?" ptala se herečka sarkasticky.

"Když už jsme u toho, pojďme si říct pravdu. Při holokaustu nešlo o rasu, ale o nelidské chování vůči druhým lidem," pokračovala Goldbergová. Další z moderátorek, komička Joy Beharová, se jí pokusila oponovat argumentem, že nacisté vnímali Židy jako jinou rasu. "Nacisté přece byli přesvědčení, že jsou příslušníky nadřazené árijské rasy, a Židy nebo Romy vnímali jako méněcenné," souhlasila moderátorka Ana Navarrová.

"Ano, ale ve skutečnosti šlo o vyhlazení jedné skupiny bělochů jinou skupinou bělochů," stála si za svým Goldbergová. "Nacisté Židy nepovažovali za bílou rasu," zdůraznila moderátorka Sara Hainesová. "Nechápete ale podstatu věci. Pokud z holokaustu uděláte otázku rasismu, uniká vám, že opravdový problém spočívá v tom, jak se k sobě lidé dokážou chovat," uzavřela Goldbergová před reklamní přestávkou.

Po odvysílání pořadu se ozvala řada kritiků, kteří Goldbergovou odsoudili za šíření nebezpečných dezinformací. "Ne, Whoopi Goldbergová, holokaust byl systematickým vyhlazením Židů, které nacisté pokládali za podřadnou rasu. Přestali je brát jako lidské bytosti a svou rasistickou propagandou si ospravedlňovali jejich vraždění," napsal na Twitteru Jonathan Greenblatt, ředitel neziskové organizace Anti-Defamation League, která se snaží upozorňovat na projevy antisemitismu ve veřejném prostoru.

Podobný pohled zastávala také spisovatelka Meghan McCainová, která v pořadu The View dříve účinkovala. "Antisemitismus je jako rakovina. Je to jed, který se začíná v naší kultuře stále více omlouvat, což by nás všechny mělo znepokojovat," upozornila McCainová na Twitteru. "Rasismus byl základem nacistické ideologie, ve které židovství nebylo definováno jako náboženství, ale jako příslušnost k rase," uvedlo na Twitteru Americké muzeum holokaustu ve Washingtonu.

Goldbergová se po vlně kritiky za své výroky nakonec omluvila. "V posledním díle naší talk show jsem prohlásila, že holokaust nebyl o rase, ale o nelidském přístupu k druhým lidem. Měla jsem říct, že při něm šlo o obě dvě věci najednou. Židé po celém světě vždycky měli mou podporu. Proto mě mrzí, pokud moje slova kohokoli zranila," vyjádřila se herečka na Twitteru.

