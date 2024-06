Havla propašovala komunistům přímo pod nosem. Když na lyře zpívala Baez, režim končil

Před pětatřiceti lety, 10. června 1989, vystoupila na hudebním festivalu Bratislavská lyra americká zpěvačka Joan Baez. Akce přerostla téměř v protirežimní demonstraci. Joan totiž pozvala na koncert do Bratislavy sedm signatářů Charty 77, se kterými měla sraz v hotelu, včetně Václava Havla.

Celou akci několik měsíců připravovala a na místě organizovala ředitelka nadace Joan Baez na obranu lidských práv Humanitas Martha Henderson, vyplývá ze svědectví tehdejšího chartisty a disidenta Jana Urbana.

Václava Havla, který byl čerstvě propuštěn z posledního výkonu trestu a v obavě ze zatčení nejel s ostatními vlakem, do Bratislavy dovezl autem překladatel a spisovatel Zdeněk Urbánek.

Havla uschovat!

"Protože před hotelem a v recepci byla řada estébáků, bylo s Marthou Henderson a Joan Baez dohodnuto, že Havel bude z parkoviště co nejrychleji proveden rovnou do hotelového výtahu a až do koncertu bude uschován v pokoji Joan Baez. Překvapení estébáci nestačili zareagovat a v pokoji potom Joan požádala o namluvení a fonetické přepsání textu pozdravu," vypráví Urban.

Pobyt Joan Baez v Bratislavě od počátku provázela zvýšená pozornost ze strany bezpečnostních orgánů. Aby se zabránilo StB v zatčení chartistů, především pak Václava Havla, na nějž měli nejvíce spadeno, provezla Joan Baez celou skupinku z hotelu do hokejové haly Pasienky v oficiálním mikrobusu pořadatelů Bratislavské lyry.

"Tak vznikla i ona slavná fotografie, na níž Joan Baez vede z výtahu pod paží Václava Havla, který nese její kytaru. Právě zde Václav Havel řekl dnes už legendární větu: 'Já jsem jenom její bedňák.'"

Její kapela ochotně namísto mikrobusem jela na koncert dvěma taxíky. Za mikrobusem v těsném závěsu jely dva policejní vozy, ale Joan trvala na tom, že mikrobus musí zajet až do zákulisí, a celou skupinu ukryla ve svojí šatně.

"Nechtěl jsem, aby mě StB sebrala před koncertem, tak jsem si vymyslel, že jí budu dělat bedňáka. Nosil jsem jí tu kytaru, a to mě skutečně zachránilo," vzpomínal pozdější český prezident Havel.

Jeden chartista prošel, tak šli i další

Jeden z chartistů pak šel na přidělená místa v hledišti otestovat reakce přítomných příslušníků StB, a když nebyl zadržen, dostali se do hlediště i ostatní.

"Tuším, že hned po druhé písničce Joan Baez připomněla za jásotu publika, že přijela rovnou z Polska, kde zpívala Lechu Walesovi, a vzápětí zazpívala tehdejší neoficiální hymnu Solidarity," vzpomíná chartista a novinář Jan Urban.

Publikum bylo ve varu, vrchol přišel, když se Baez pomocí nahrávky ve walkmanu a papíru snažila ve slovenštině říct věnování pro následující píseň: "Chtěla bych věnovat tuto píseň Chartě 77…" Přerušil ji ohlušující jásot a pískot. Nato odvětila: "To ještě není konec. Nezávislému mírovému sdružení a Petru Cibulkovi. Zároveň tu vítám přátele Charty včetně Václava Havla." Tomu poslala vzduchem polibek.

Hoffmana vypnuli

Nezávislé mírové sdružení byla iniciativa za demilitarizaci společnosti. Kromě toho volala po právu na svobodu a pořádala protirežimní demonstrace. Mezi zakladatele hnutí patřila Hana Marvanová, bývalá náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti.

Vzápětí Baez pozvala na pódium slovenského písničkáře a pozdějšího komentátora Československého a následně Českého rozhlasu Ivana Hoffmanna. Publiku oznámila, že si potřebuje na čtyři minuty odpočinout a že Hoffmann mezitím zazpívá jednu píseň.

Hoffmann vytáhl z pouzdra kytaru a foukací harmoniku a začal hrát svůj protestsong Nech mi nehovoria.

Jenže u třetí sloky stihl pouze "Nech si nemyslia, že dovolia mi srdce, tí, čo lásku kruto pribíjali k drevu, nech nedvíhajú drzo k nebu palce…" Pak mu vyděšení pořadatelé vypnuli mikrofon. Pokračování sloky "… ešte ich vidím, ako svoje tupé heslá ulicami revú, dnes a denne" dohrál pouze "unplugged", lidé naštvaně pískali a ječeli.

Oficiální média o předčasně ukončeném koncertu Joan Baez mlčela. Informace se ale mezi lidmi stejně šířila a byla dalším příznakem postupného rozkladu normalizačního režimu.

Jako připomínku toho, kterak statečná Joan Baez pomohla Václavu Havlovi a chartistům, jí pak český exprezident několikrát nosil na koncerty kytaru. Mimo jiné i 17. listopadu 2009 při vystoupení na Národní třídě, kde lidé slavili 20 let od pádu komunistického režimu.

O dva roky později Václav Havel zemřel, jeho čestnou funkci začal vykonávat Karel Schwarzenberg. Joan Baez přinesl kytaru na její vystoupení s Monkey Business v prosinci 2012.

Americká písničkářka a aktivistka tehdy pobývala v Praze i kvůli účasti na několika akcích připomínajících rok od Havlova úmrtí.

"Joan Baez je nejen velká umělkyně, ale také celoživotní bojovnice za lidská práva nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Nikdy nezapomenu, jak se zastala Václava Havla a Charty 77 na koncertě v Bratislavě v roce 1989. Proto jsem byl včera krom obyčejně poctěn, že jsem vedle ní mohl stát a přinésti jí kytaru," řekl tehdy Karel Schwarzenberg, toho času ministr zahraničí.