V Pákistánu milují pouštění draka, při kterém lidé přicházejí o prsty. Neodradil je ani zákaz

Za pouštění draka vás mohou v Pákistánu klidně i zatknout. Místní dračí turnaje jsou totiž nebezpečné. Tento sport je u Pákistánců i v okolních zemích velmi oblíbený, může ale skončit i smrtí.

Na pouštění papírových draků není nic nebezpečného, tak to alespoň funguje u nás v Evropě. V zemích, jako je Pákistán, Afghánistán, Indie či Nepál je to ale jiné. Tento sport tam znamená dlouhé přípravy a především velké riziko. Bojové pouštění draka dokonce kvůli velkému počtu úrazů a úmrtí pákistánská vláda v roce 2007 zakázala.

Podle tradice se totiž lanko, za které lidé draky drží, obaluje ve speciální směsi najemno rozdrceného skla a lepidla. S takto upravenými draky pak místní pořádají turnaje, ve kterých se snaží ostrým provázkem shodit ostatní ze vzduchu.

Dračí zápasení je oblíbené i mezi školáky, stejně jako u nás například fotbal. Mujtaba Rai, původem z pákistánského Lahore, pro Aktuálně.cz vzpomínal na svá školní léta úsměvem na rtech. "Skelnou směs jsme si připravovali vždy tajně. Každý věřil, že ta jeho je nejlepší. To se ale ukázalo až den po festivalu, kdy jsme se ve škole předváděli, kdo zničil nejvíc draků."

Umění tohoto sportu však nespočívá jenom ve správně namíchané směsi, ale i v jemných pohybech prstů ovládajících draka. "Trvá roky, než se člověk naučí správnou techniku. Stojí to mnoho práce a mnoho jizev. Uznání, které vítěz dostane od ostatních, vyvolalo ale tak skvělý pocit, že nám to za tu námahu stálo," říká Mujtaba.

Popularitu této zábavě neubral ani oficiální zákaz. "Festivaly se konají buď ilegálně, anebo se přesouvají za hranice do Indie či Nepálu. Tento sport vadí hlavně silně věřícím, protože je podle jejich názoru příliš násilný a lidé při něm můžou i zemřít," vysvětluje Mujtaba.

Ostrá lanka dokážou totiž kromě draků proříznout také kůži. Mnoho příznivců tohoto sportu proto postrádá části prstů. "Já přišel o malíček, když mi bylo šest, ještě jsem to moc neuměl," vzpomíná Mujtaba, "Rodiče mi pak na chvíli zakázali se turnajů účastnit. Lanka jsou tak ostrá, že po festivalu chodilo skoro celé město s rukama v obvazech. Zranění se nebrala moc vážně, protože je to přece jen něco, co zažili všichni," směje se.

Přes veškeré nebezpečí dračích turnajů však zůstává jejich tradice stále živá. Hrozící vězení sice nutí jejich příznivce přesunout se za hranice Pákistánu, určitě ale nehrozí, že by v nejbližší době tento zvyk zanikl. Na popularitě tomuto sportu navíc přidává jeho větší profesionalita v posledních letech. O dračí turnaje mimo Pákistán se totiž začali zajímat velcí sponzoři a výhry jsou tedy mnohem lákavější.