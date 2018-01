Tak se učí malí Tibeťané přihrávat a skórovat v 3500 metrech nad mořem. V Himálaji je trénují Češi

před 13 hodinami

Skoro měsíc se děti v severoindické vesnici Mulbekh učí s pomocí českých dobrovolníků hrát hokej. Na konci ledna by asi padesátka chlapců i děvčat měla dokázat nejen solidně bruslit, ale taky držet hokejku a odehrát zápas. Oblíbenou českou zimní hru zde učí dva dobrovolníci pod záštitou brněnské organizace Brontosauři v Himálajích. Třetí se podílí na zlepšování IT schopností místních dětí.

Do oblasti takzvaného Malého Tibetu se vydali již koncem loňského roku a chystali zde ledovou plochu. Hřiště o rozměrech 24 krát 12 metrů na místě stálo již od loňského léta a s jeho stavbou taktéž pomáhali dobrovolníci z České republiky. Ti dovezli také část hokejové výstroje, včetně bruslí.

Kurz byl rozdělen do dvou čtrnáctidenních turnusů a děti, které se zrovna neučily bruslit a ovládat hokejku, se v učebně uvnitř školy věnovaly zlepšování svých IT dovedností. Den začíná ve Spring Dales Public School v 8 ráno společnou meditací a promluvou ředitele Norboa. Výuka končí o půl páté odpoledne a večer se konají přednášky nebo se promítá film.

"Zajímavé je pozorovat, jak je program chytl. Na bruslení chodí děti až o 45 minut dříve, než by měly, a na IT až o 30 minut dříve. Je to důkaz toho, že opravdu mají zájem o věci, které pro ně připravujeme," popsal jeden z dobrovolníků Lukáš Matěna, který se věnuje výuce informačních technologií.

Bruslení v 3500 metrech nad mořem

Natočit výuku hokeje v oblasti takzvaného Malého Tibetu se vydal také štáb České televize. Zachytil například první okamžiky dětí na bruslích, jež doprovázelo pištění a pády na tvrdý led. "Chodí se sem dívat děti z vesnice i starší žáci, kteří školu absolvovali," řekl televizi mentor Radek Vobr.

Po pár dnech intenzivního bruslařského tréninku v 3500 metrech nad mořem se nejen děti z místní školy proháněly po hřišti s hokejkou. "Snad ještě větší přínos tato akce Brontosaurů v Himálajích má pro místní mladíky, kteří se místo poflakování po vesničce chytli hokeje a každý den v obědové pauze a hned, jak skončí výuka, hrají a hrají. Jsou jim k dispozici školní hokejky, chrániče a další vybavení a někteří měli nebo si už stihli pořídit vlastní. Hrají s ohromným nasazením a zlepšují se den ode dne," poznamenal Matěna s tím, že naštěstí zatím nemuseli ošetřovat ani žádné vážné zranění.

Na školním hřišti se tak mohl uskutečnit také historicky první zápas. "Všechny židle byly obsazeny diváckým publikem, které si zejména hokejový turnaj, okořeněný skvělým komentátorským výkonem pana Norbooa a pana Chambyho, dokonale užívalo. Na závěr sobotního dopoledne se konal oficiální zápas mezi místními hokejovými nadšenci a týmem dobrovolníků. Dvouciferný výsledek pro hosty na zábavě nic nezkazil," popsal Vobr.

Stříhání videa i skládání hudby

Kromě honění puku po hřišti se místní děti naučily také fotit a následně obraz zpracovat, sestříhat video či vytvořit počítačově simulovanou hudbu. Do konce pobytu dobrovolníků by měly umět také základy HTML a vektorové grafiky.

Nutno dodat, že průměrná teplota uvnitř školy se drží okolo +15 stupňů Celsia, a to přes to, že venkovní teplota může klesat až k -30 stupňům. Dříve nevytopitelný prostor školy se dnes dá vyhřívat díky pasivnímu systému vytápění a využití energie ze slunečního záření.

Dobrovolníci pod záštitou Brontosaurů v Himálajích by měli v Ladaku zůstat až do konce ledna. A kdo ví, možná se pod jejich vedením zrodí noví reprezentanti indického hokejového týmu. Indický ženský tým, jehož většina pochází z 200 kilometrů vzdáleného Lehu, totiž pořád hledá nové členky.