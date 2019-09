Narodil se po sametové revoluci, vyrostl ve svobodném Česku. Martin Pikous se už jako student podílel na organizaci Budějovického Majálesu, nyní je zastupitelem a mluvčím festivalu Korzo Národní. V anketě k výročí 17. listopadu 1989 odpovídá na to, co pro něj znamená sametová revoluce, svoboda i Václav Havel. "Byl osobnost, kterou zná celý svět, aniž by to byl dobrý fotbalista," vzpomíná.

1:01 30 let po revoluci: Martin Pikous | Video: Jakub Zuzánek