Praha má náměstí Miloše Formana. Najdete ho v centru u hotelu Intercontinental

Podle primátorky by mělo město vypracovat návrh na kultivaci prostoru, aby významného tvůrce připomínalo důstojně.

Piazzeta před hotelem Intercontinental v Praze 1 je od pátku náměstím Miloše Formana. Pojmenování po slavném režisérovi by mělo pomoci udržet místo nezastavěné. Novinářům to řekla končící primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Oscarový režisér Forman zemřel letos 13. dubna ve věku 86 let. Příbuzní režiséra reagovali podle primátorky na pojmenování místa pozitivně.

"Bylo to jediné volné místo, které nemá pojmenování. Ke každé proluce je třeba přistupovat individuálně a toto se nám zdálo, že by bylo vhodné místo pro něj," řekla Krnáčová s tím, že pro jméno Miloše Formana hledali místo v centru metropole.

Piazzeta u Národního divadla zase nese jméno bývalého českého prezidenta Václava Havla, jenž se s Formanem přátelil již od dětství.

Podle primátorky by mělo město vypracovat návrh na kultivaci prostoru, aby významného tvůrce připomínalo důstojně. Na místě by uvítala sochu odkazující na Formanovo dílo.

Přejmenování piazzety je také reakcí na možnost jejího zastavění. "Toto systémové opatření jsem navrhla právě proto, abych ukázala svůj postoj k tomu, co se má s tímto náměstím stát. To znamená, že já nesouhlasím s tím, aby se zastavovalo," řekla Krnáčová.

Loni se v Právu objevila informace, že na místě by chtěla vybudovat kancelářskou budovu společnost J&T. Podle návrhu Metropolitního plánu, který hlavní město připravuje, je prostor před hotelem zastavitelný. Proti výstavbě v prostoru ohraničeném hotelem, ulicí Elišky Krásnohorské a Bílkovou ulicí se postavila při projednávání Metropolitního plánu městská část Praha 1 a radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN).

O přejmenování místa rozhodli pražští radní již v květnu, slavnostní odhalení se uskutečnilo o pět měsíců později. "Já jsem nechtěla, aby se toto stalo předmětem volebního boje. To není zásluha nastávající politické generace. My jsme to chtěli udělat po volbách za každou cenu a bez ohledu na vítěze. Ten člověk si nezasluhuje, aby byl vláčen v médiích," řekla ČTK Krnáčová.

Na konci srpna zveřejnil myšlenku na přejmenování Výstaviště v Praze 7 na Park Miloše Formana podnikatel a předseda ODA Pavel Sehnal, s čímž nejprve dědicové souhlasili. Od návrhu se distancovali poté, co Sehnal použil Formanovo jméno ve své předvolební kampani. Bratři Petr a Matěj Formanovi se dožadovali toho, aby jméno a fotografii oscarového režiséra z kampaně Sehnal odstranil a požadovali po něm 600 tisíc korun jako satisfakci za zneužití jména Formanovy rodiny.

Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem (1975). Další filmy, přepis muzikálu Vlasy (1979) a Ragtime (1981), uspěly více v Evropě než v Americe, Amadeus (1984) ale získal osm Oscarů. Po filmech Lid versus Larry Flynt (1996) a Muž na měsíci (1999) stál Miloš Forman naposledy za kamerou, když ve Španělsku natáčel Goyovy přízraky (2006).