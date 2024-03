Hanbatý plakát s Vágnerovou leckoho pohoršil. Hranice lásky jitřily emoce i na plátně

Natáčení filmu Hranice lásky bylo podle herečky Hany Vágnerové extrémní. Nejen co se týče nahoty a intimity, ale i emocí. Někteří recenzenti film kritizovali kvůli nerealistickému zobrazení polyamorního vztahu, který podle nich působil spíš jako parodie. Co filmoví kritici hodnotili pozitivně a proč by Vágnerová kvůli filmu nikdy nešla do polyamorie?

1:56 Parodie na polyamorii. Hranice lásky filmoví publicisté zkritizovali kvůli nedostatku "lásky" | Video: Aktuálně.cz

Hranice lásky měly premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech. Už tam se někteří lidé pohoršovali nad "hanbatým" plakátem, kde je představitelka hlavní hrdinky nahá a obklopena několika muži. Všechny díly pořadu sledujte tady >>> Historky z placu Po jeho uvedení film kritizovali i někteří filmoví publicisté. "Neklade se důraz na vzájemné vztahy, ale vše se točí pouze kolem sexu. A to je problém celého snímku Hranice lásky - to, že o lásku zde vůbec nejde. Ta se vytrousí někde po cestě, a kromě sexu se už nic dalšího neřeší," napsala třeba filmová kritička Adéla Ščurková pro kulturní magazín Maomai.