Při opravě našli ve zdech domu 66 lahví alkoholu z dob prohibice, mají velkou cenu

Když se newyorský pár doslechl, že jeho dům před více než 100 lety postavil notoricky známý pašerák, bral to jako neškodnou "městskou legendu". Během nedávné rekonstrukce ale Nick Drummond a Patrick Bakker objevili ve stěnách a podlahách domu 66 lahví alkoholu z dob prohibice.

"Máme zdi plné alkoholu," napsal Nick Drummond na sociální sítě, kde objev 100 let starého alkoholu dokumentuje. "Nemůžu uvěřit, že ty zvěsti o našem domě jsou ve skutečnosti pravda," dodal překvapený muž.

Pár se do domu ve vesničce Ames, která je od New Yorku asi tři hodiny cesty autem, nastěhoval zhruba před rokem a do rozsáhlé rekonstrukce se pustil před dvěma měsíci. Ve zdech a podlahách našel celkem 66 lahví skotské značky Old Smuggler Gaelic, která vyrábí lihoviny dodnes, píše CNN.

Původní majitel byl Němec známý pod jménem Adolf Humpfner, který byl v okolí nechvalně známý pro své skandály. Zemřel údajně náhle a zanechal po sobě pašovaný alkohol a majetek pochybného původu.

Pár teď plánuje alkohol prodat, cena jedné lahve se může vyšplhat k 1000 dolarům (v přepočtu asi 22 tisíc korun). Prázdné lahve a jednu degustační si pak nechá na památku.