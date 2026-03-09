S ironickým zjištěním přišel na Mezinárodní den žen mezinárodní průzkum společnosti Ipsos. Téměř třetina zástupců generace Z si myslí, že v důležitých rodinných rozhodnutích by měl mít poslední slovo muž. A podobný podíl mladých mužů je přesvědčený, že manželka by měla poslouchat svého manžela. Podle průzkumu tak mají mladí muži na role mužů a žen často tradičnější pohled než starší generace.
Do mezinárodního průzkumu se zapojilo asi 23 tisíc lidí z 29 zemí světa. Odpovídali například respondenti z Británie, Spojených států, Jižní Koreje nebo Indie. Ze střední Evropy se zúčastnili jen Poláci a Maďaři, Češi ani Slováci mezi dotazovanými nebyli.
A zdá se, že se vedle boření nejrůznějších stereotypů a debaty o rovnosti pohlaví, v útrobách generace Z (narozené mezi lety 1997 a 2012) vaří tichá konzervativní revoluce.
Výsledky jsou přinejmenším překvapivé. S tvrzením, že žena by měla vždy poslouchat svého manžela, souhlasila celá třetina mužů z generace Z, tedy lidí narozených mezi lety 1997 a 2012. U starší generace baby boomers šlo přitom jen o 13 procent. Podobný rozdíl se ukázal i u žen: mezi mladými dívkami a ženami souhlasilo 18 procent, u nejstarší generace jen šest procent.
„Myslím, že existuje mnoho křivd a velký strach z toho, že muži přijdou o své sociální postavení,“ komentovala výsledky ředitelka Global Institute for Women’s Leadership a vedoucí výzkumu Heejung Chungová. Podle ní tento prostor zaplňují hlasy, které staví mladé muže proti genderové rovnosti, ženám i migrantům. Obrovskou roli v tom podle ní sehrávají sociální sítě, které výrazně ovlivňují, jak mladí lidé po celém světě vnímají gender i migraci.
Podle Chungové se muži z generace Z často cítí přehlížení politiky a část z nich pociťuje frustraci z horších životních vyhlídek. Například při snaze dosáhnout na vlastní bydlení mají podle nich mnohem méně příležitostí než jejich rodiče. Obrat k tradičnějším představám o rolích mužů a žen je tak podle ní pro některé z nich způsob, jak si svět vysvětlit - a zároveň si symbolicky udržet moc a postavení, které viděli u svých otců a dědečků.
Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi
Tradiční pohledy mladých mužů se objevují i v dalších otázkách. Čtvrtina z nich například souhlasí s tvrzením, že ženy by neměly být příliš nezávislé nebo soběstačné. U generace baby boomers to přitom bylo jen 12 procent. Zhruba pětina mladých mužů si také myslí, že „skutečná žena“ by nikdy neměla iniciovat sex.
Paradoxní je, že více než polovina mužů z generace Z zároveň tvrdí, že dnes už musejí muži dělat příliš mnoho pro podporu rovnosti mezi pohlavími. Na druhou stranu 41 procent z nich uvedlo, že ženy s úspěšnou kariérou považují muži za přitažlivější.
Studii zveřejnila společnost Ipsos ve spolupráci s londýnskou King’s College. Výzkumníci oslovili lidi například v Argentině, Austrálii, Belgii, Brazílii, Kanadě, Francii, Německu, Indii, Indonésii, Itálii, Japonsku, Malajsii, Mexiku, Nizozemsku, Polsku, Jižní Africe, Jižní Koreji, Španělsku, Švédsku, Thajsku, Turecku, Velké Británii a Spojených státech.
Výsledky se ale výrazně liší podle země. Ve Švédsku souhlasila s tvrzením, že manželka by měla vždy poslouchat svého manžela, jen čtyři procenta respondentů. V Malajsii to bylo 60 procent a v Indonésii dokonce 66 procent.
Velké rozdíly jsou i v pohledu na rovnost mezi pohlavími. Například v Thajsku si 80 procent dotázaných myslí, že jsme v prosazování rovnosti žen pokročili tak daleko, že dnes už diskriminujeme muže. V Maďarsku s tím ale souhlasila jen čtvrtina respondentů.
Zdroje: IWD 2026 Survey, The Guardian, BBC
