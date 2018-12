Osmiletý kluk si vydělal na YouTube půl miliardy. Ve videích hodnotí hračky

Osmiletý chlapec, který recenzuje hračky, se stal nejvýdělečnější osobností na YouTube pro letošní rok. Podle odhadů časopisu Forbes utržil malý milovník Lega, vláčků a autíček 22 milionů dolarů, v přepočtu tedy téměř půl miliardy korun.

Youtubový kanál Ryan ToysReview sleduje přes 17 milionů lidí. Malý Ryan si ve videích hraje s hračkami a hodnotí je. I díky tomu se stal nejvýdělečnějším youtuberem roku 2018.

Momentálně mají jeho spoty přes 26 miliard zhlédnutí, tím nejúspěšnějším je video z dětského parku, kde se klouže na klouzačce. To má téměř 350 milionů přehrání.

Kanál Ryanovi založili rodiče v roce 2015 a nejoblíbenější je mezi dětmi. Ryan si popularitu vysvětluje tím, že je vtipný a zábavný. Hračky si neschovává, ale daruje je na dobročinné účely.

Časopis Forbes uvádí, že většinu příjmů malého chlapce tvoří reklama, kterou Google umisťuje před videa na YouTube. Ostatní peníze plynou z placeného obsahu.

"Pokud výrobek má deset milionů nebo dvacet milionů zhlédnutí a vidíte, že se Ryanovi nebo ostatním dětem líbí, má to obrovský dopad na prodej," vysvětlil sílu videí Jim Silver, ředitel recenzní stránky Toys, Tots, Pets, and More.

Ryanovi rodiče již v minulosti řekli, že jakmile se Rynovi přestane natáčení líbit, kanál zruší. V záloze mají plán, že by připravovali rodinná dobrodružství chlapce a jeho sester.

Nejlépe placenými youtubery letošního roku jsou dále Jake Paul, Dude Perfect, Daniel Middleton, Logan Paul nebo PewDiePie.

Video: Závislost na sociálních sítích? Rodiny spolu netráví čas