Od vánočního svařáku k zastupitelstvu. Nadace Via pomáhá měnit české vesnice

Nadace Via se začala věnovat tématu, které je v českém prostředí dosud nevídané. Ukazuje aktivním lidem, že politika je prospěšná práce, motivuje je ke vstupu na radnici a připravuje je na roli starosty či zastupitele.

Kateřinu Kurz osud zavál do Novohradských hor, kde žije už devět let. Území bývalých Sudet je známé svojí neporušenou přírodou, zároveň své obyvatele vystavuje výzvám obvyklým pro odlehlé regiony - odliv mladých lidí, chybějící infrastruktura, omezené příležitosti pro společné aktivity místních. Kateřina je původní profesí zahradní architektka. Ve své obci se proto snaží o kultivaci nejen svého domu a ohromné zahrady, ale i širšího okolí. Společně s přáteli založili spolek a pořádají přednášky, workshopy, letní kino a spoustu dalších sousedských akcí. Jak sama Kateřina říká, politika ji nikdy příliš nezajímala. Před pěti lety se stala předsedkyní osadního výboru a dostala se tak blíž k fungování místního zastupitelstva. Byla to pro ni zajímavá zkušenost a první vhled do toho, jak to ve vedení obce funguje. Nebo také nefunguje.

Nadáváním nic nezměním

"Už několik let si říkám, že by se tu mělo něco změnit, že by někdo měl něco udělat. Politika se mi trochu příčí, ale dochází mi, že i já mohu být ten někdo. A nadáváním v hospodě, kterou ani nemáme, nic nezměním," říká Kateřina. Díky své spolkové činnosti věděla o Nadaci Via, která podporuje aktivní lidi v regionech. Zaujal ji program, který zájemcům a zájemkyním o vstup do zastupitelstva umožňuje nahlédnout do fungování komunální politiky. "Podle nás právě lidé, kteří věnují svůj čas a energii péči o místo, kde žijí, patří do obecních zastupitelstev," říká Hana Morávková z Nadace Via. "Místní hybatele podporujeme v Nadaci Via už 27 let. A je skvělé pozorovat, jak s námi lidé rostou."

Cesta k větším změnám

Cesta k větším změnám často začíná nenápadným projektem, který Nadace Via podpoří částkou třeba 10 000 korun. V obci lidem chybí společné setkávání se sousedy, tak se parta přátel domluví a uspořádá společný vánoční svařák. Z jednorázových akcí se stanou pravidelné, z malých větší a po několika letech se o nadační podporu hlásí jako spolek a chystají třeba výsadbu aleje propojující dvě vesnice. "S dokončenými projekty lidé postupně nabírají zkušenosti, získávají sebevědomí, s každou další aktivitou ale také zjišťují, že ze zastupitelstva by mohli dosáhnout větší změny," popisuje Morávková a dodává: "Většina z nich má obavy z reakcí okolí, neumí si představit, co to obnáší. Váhají, jestli by relativně náročnou práci zvládli. A přesně pro ně jsme připravili náš program Nebojme se komunální politiky."

Semináře o komunální politice

Program běží buď jako roční kurz, nebo jako samostatné semináře. V ročním kurzu se vybraná skupina zájemců a zájemkyň setkává pravidelně a postupně se seznamuje s hlavními tématy komunální politiky. Probírají participativní plánování, péči o veřejný prostor, právní minimum. "Účastníci ročního kurzu velmi oceňují také možnost potkávat se s mentorem nebo mentorkou. Těmi jsou vybraní současní zastupitelé a mohou tak předat své praktické zkušenosti," popisuje Morávková. "Se všemi informacemi, kontakty a inspirací si připadám mnohem připravenější, odvážnější a v důsledku asi připravená říct této výzvě ano," říká po absolvování kurzu Kateřina.

Díky podpoře dárců, jako jsou Nadace Jablotron, Pale Fire Capital nebo Nadace Blíž k sobě, se v loňském roce program rozšířil o samostatné semináře. "Ne každý má možnost věnovat se programu po celý rok, přesto vstup do zastupitelstva zvažuje a rád by se o některých oblastech dozvěděl víc. Proto nabízíme tento cyklus seminářů, ze kterých si zájemci mohou vybrat podle svých potřeb," upřesňuje Morávková.

Do ročního kurzu se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách Nadace Via do 23. září, semináře se otevírají průběžně. Program poběží i v příštím roce. Do komunálních voleb tak bude díky Nadaci Via dalších víc než 350 lidí, kteří se podobně jako Kateřina Kurz rozhodli měnit Česko v lepší místo k životu.