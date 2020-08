Kus Karibiku v Česku. V baru na Lipně létají lahve vzduchem a hosty vozí hippie bus

Lipenské přehradě se často přezdívá jihočeské moře a kolem dokola se nachází několik písečných pláží a kempů. Ze zhruba stovky barů, bister a restaurací, které jsou kolem břehu Lipna rozeseté, však jedno místo vyniká - Windy Point v Jestřábí je jako kus Karibiku v Čechách, co drink, to show. I proto získává různá ocenění. Do baru vás od autobusu doveze majitel hippie VW busem.