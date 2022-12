Nejvtipnější fotky zvířat: vítězem je letos nešikovné lvíče padající ze stromu

Fotografie nešikovného lvíčete, které padá ze stromu, zvítězila v mezinárodní soutěži Comedy Wildlife Photography Awards a stala se tak nejvtipnějším snímkem roku se zvířecí tematikou. Autorkou záběru je americká fotografka Jennifer Hadleyová. Čestné uznání získal i český fotograf Miroslav Srb. Fotogalerie přináší přehled oceněných snímků.

Podle Hadleyové většina podobných obrázků vzniká náhodou, což byl i tento případ. "Bylo velmi pozdě odpoledne, lvíče lezlo po stromě a najednou to začalo vypadat, že vůbec neví, jak se dostane dolů. Nikdy by mě nenapadlo, že se mu to podaří tím nejméně kočičím způsobem ze všech možných. Vždyť jak často kočky padají ze stromů? Naštěstí se ještě před dopadem otočilo a přistálo na všech čtyřech. Pak uteklo za svými sourozenci," řekla.

Letošní celková vítězka také konstatovala, že soutěž Comedy Wildlife Photography Awards s nadšením sleduje už řadu let. "Rozhodla jsem se přihlásit až úplně na poslední chvíli a jsem nadšená a poctěná, že jsem byla vyhlášena celkovou vítězkou a také vítězkou Ceny veřejnosti Affinity Photo. Mám tuto soutěž opravdu ráda, protože je úplně jiná než všechny ostatní. Kromě toho, že skvěle ukazuje zvířata a jejich osobnost, pomáhá také zvyšovat povědomí o různých volně žijících tvorech a financuje úsilí o jejich ochranu. Je prostě úžasné být součástí toho všeho," dodala.

Porota soutěže Comedy Wildlife Photo Awards letos vítěze vybrala z tisíců příspěvků od profesionálních i amatérských fotografů z celého světa. Čestné uznání získal za svůj snímek také Čech Miroslav Srb.

Comedy Wildlife Photography Awards založili v roce 2015 profesionální fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem bylo přispět k ochraně přírody, ale odlehčenou a humornou formou. Soutěž, kterou vytvořili, má důležitý charitativní rozměr - pomáhá totiž shromažďovat prostředky pro neziskové organizace, které se na ochranu přírody zaměřují. Letos je to Whitley Fund for Nature.