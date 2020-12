Naše paštika nesmrdí. Kapry na ni chováme 400 metrů nad mořem, říká rodina z Vysočiny

Plachých si před dvaceti lety koupili pozemek v Poříčí na Vysočině. Údolí se jim líbilo hlavně proto, že kdysi oplývalo rybníky. Alespoň to tvrdil nejstarší člen rodiny, který s klackem chodil údolím a přičichával k bahnu. Časem na pozemku vznikly hned tři nádrže, pastviny a restaurace s masem a rybami z malého chovu. Největší úspěch ale farma slaví s kapří paštikou, zájem je o ni i v Evropě.

Farma Poříčí, která stojí poblíž Pelhřimova na Vysočině, získala se svojí Kapří paštikou britskou hvězdu za výbornou chuť (Great Taste) a minulý rok i německou cenu za produktový a komunikační design (Red Dot).

Roztíratelnou pastu ze sladkovodní ryby vyrábí jako první na světě, a jak říká farmář Martin Plachý, recept na ni vznikl původně ze snahy neplýtvat kapřím masem: "Časem jsme v restauraci zjistili, že kapry během roku nemají lidé moc v oblibě. Nevíme, jestli to je tím, že má kapr špatnou pověst nebo jestli lidem smrdí. Z připravených kusů v kuchyni nám zkrátka často něco zbylo."

Farma má letos dvacet let od svého založení. Nebýt pandemie, oslavila by to ve velkém. Podívejte se, jak statek postupně rostl a proč je kapří paštika tak dobrá.