Zachraňují unikátní zauhlovací věž v Liberci. Pomohla vyrobit největší koberec světa

Svého času jednu z největších fabrik na výrobu koberců nechal v polovině 19. století postavit Ignaz Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou v Liberci. Byť je dnes v žalostném stavu, její zauhlovací a vodárenská věž se dochovala celá a je jediná svého druhu v republice. Spolek AvantgArt se jí pět let snaží vdechnout nový život, jeho plány ale hatí pandemie.

Takzvaná Zauhlovačka ve Vratislavicích nad Nisou na Liberecku je od roku 2015 kulturní památkou a několikrát do roka se její prostory otevírají lidem. Zasloužil se o to spolek AvantgArt, který přesvědčil majitele, aby mu věž na určitou dobu pronajal. V technické památce by rád vybudoval kulturní a řemeslné centrum, sdílenou dílnu, muzeum a další.

Reportáž vznikla ve spolupráci s audiovizuálním projektem Monument/um, který upozorňuje na ohrožené a méně známé památky. Tvářemi projektu jsou šestinásobná držitelka ceny Anděl, muzikantka a zpěvačka Lenka Dusilová a vizuální umělec Aeldryn.

Každé představení finančně přispívá lidem, kteří usilují o záchranu sakrálních, světských i industriálních staveb převážně v pohraničních regionech. Minulý rok se vybralo téměř čtvrt milionu korun. Druhý ročník bude v létě 2021.