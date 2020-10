Z paláce ARA zbyl před dvěma lety jen skelet. Přestavba proměnila interiér od přízemí až do sedmého patra. Budovu obsadila společnost HubHub, která se studiem Reaktor uvnitř vytvořila sdílené zasedačky a zázemí pro firmy. Právě coworkingové prostředí v kombinaci s home officem je totiž jednou z možností, jak by do budoucna mohly firmy fungovat. A pandemie téhle vizi nahrává.

Firma HubHub funguje mezinárodně, sdílené kanceláře a zasedačky nabízí hlavně ve městech Visegrádské skupiny. "Firma nebo jedinec si u nás může stoly pronajmout bez závazků jen na určité období, což v praxi znamená, že smlouvu může vypovědět tři měsíce dopředu a neplatí za to žádné sankce. Za běžné situace mohou týmy pracovat i z HubHubu našich sousedů, jako je Maďarsko, Polsko či Slovensko," vysvětluje mluvčí.