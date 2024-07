Příroda se směje: Trojhlavá žirafa, tulení chechot a kytarista lenochod

Soutěž o nejvtipnější fotky zvířat v divoké přírodě vstoupila letos už do svého desátého ročníku. Během té doby se stala po celém světě velice populární a informují o ní i nejprestižnější světová média. Přestože uzávěrka je až 31. července, pořadatelé už zveřejnili malou ochutnávku.

Do desátého ročníku soutěže Comedy Wildlife Awards, nad kterou letos převzal záštitu výrobce fotoaparátů Nikon, už dorazily stovky příspěvků z celého světa. Další mohou amatérští i profesionální fotografové ještě posílat, a to až do konce tohoto měsíce. Finalisté pak budou známi v září a vítězové koncem roku.

Nikon Comedy Wildlife Awards založili v roce 2015 profesionální fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Chtěli vytvořit charitativně zaměřenou soutěž, která by lehce a s úsměvem propagovala nutnost ochrany divoké přírody a pomáhala se sháněním financí pro neziskové organizace.

Momentálně spolupracují s nadací Whitley Fund for Nature (WFN), která za třicet let své existence podpořila ochránce přírody v 90 zemích světa a rozdělila mezi ně celkově sumu přes půl miliardy korun.

Soutěž je jako obvykle otevřená veřejnosti a účast v ní je stále bezplatná. Vyhrát lze například safari v keňské rezervaci Maasai Mara, techniku od Nikonu, iPad se softwarem pro úpravu fotografií Affinity nebo fotobrašny ThinkTank. Více informací o soutěži najdete na webu www.comedywildlifephoto.com.