před 2 hodinami

Americký herec Luke Perry, hvězda televizních seriálů Beverly Hills 90210 a Riverdale, podlehl ve věku 52 let mozkové mrtvici. Oznámila to agentura AP s tím, že bližší podrobnosti o jeho úmrtí rodina zatím tisku neposkytne. Herec byl hospitalizován minulou středu a byl uveden do umělého spánku. Připomeňte si Perryho nejslavnější filmové, televizní i seriálové role.