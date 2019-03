Zemřel Luke Perry, hvězdě seriálu Beverly Hills 90210 bylo 52 let

Odešel Luke Perry, kterého v 90. letech minulého století proslavil seriál Beverly Hills 90210. Herec byl v minulém týdnu hospitalizován kvůli těžké mozkové mrtvici, následkům nakonec v pondělí podlehl. Jeho mluvčí médiím sdělil, že s Perrym při jeho odchodu byla v kalifornské nemocnici rodina a přátelé.

Perry se proslavil hlavně postavou Dylana McKaye, jednoho z hlavních mužských hrdinů kultovního seriálu Beverly Hills 90210, který se v USA vysílal mezi lety 1990 a 2000. Hrál však i v mnohých filmech, například asistenta archeologa ve snímku Pátý element, svůj hlas propůjčil i komiksovému thrilleru Neuvěřitelný Hulk. V posledních letech si zahrál v televizním seriálu Tělo jako důkaz.

V den, kdy byl převezen do nemocnice, televize Fox TV oznámila, že vrátí na obrazovky šest epizod ze seriálu Beverly Hills s většinou původních herců, nikoli ale s Perrym. Herec měl syna Jacka a dceru Sophii.

"Rodina děkuje za projevy podpory a modlitby, které přicházely na Lukovu adresu z celého světa, a uctivě žádá o respekt k soukromí v této době velkého zármutku," uvedl v prohlášení Perryho mluvčí. V době skonu byl herec obklopen rodinou.

Perry se narodil na venkově v Ohiu, ale hned po střední škole se přesunul do Los Angeles a začal se věnovat herectví. Živobytí si údajně obstarával i jako dlaždič. Podle rozhovoru, který před lety poskytl Whoopi Goldbergové, se ucházel o 215 rolí, než se uchytil aspoň v reklamě. Následovaly první role v televizních seriálech Loving (1987) a Another World (1988). Až pak přišel zlom v podobě role milionářského synka Dylana z Beverly Hills. V 90. letech byl idolem amerických i zahraničních teenagerů.

V polovině 90. let Perry zatoužil po náročnějších úlohách. Opustil Beverly Hills a přijal roli v italské komedii Vacanze di Natale 95, kde ztvárnil sebe sama. Jeho odloučenost od slavného seriálu ale trvala jen tři roky, v roce 1998 se k Beverly Hills vrátil. "Budu s ním spojen až do smrti, ale je to tak v pořádku. Dylana McKaye jsem stvořil já, je můj," komentoval svou nejslavnější roli.

Na počátku století zazářil v dramatickém seriálu televize HBO Oz, následovaly role v dalších seriálech Jeremiah a Windfall. Objevil se i v divadle na newyorské Broadwayi. Na televizní obrazovky se vrátil v roce 2015 v kanadsko-americkém kriminálním seriálu Ties That Bind. Od roku 2017 až do své smrti hrál v dalším televizním seriálu Riverdale.

Video: Nejslavnější role Luka Perryho