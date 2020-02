Chyběla kanalizace, po zemi lezli švábi. Z chudé čtvrti se stal symbol malebné Prahy

V Íránu začaly parlamentní volby. Hlasovat v nich může 58 milionů Íránců, podle odhadů by ale účast nakonec mohla být jen padesátiprocentní. Mezi prvními svůj hlas do urny vhodil duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Voliče vyzval, aby do volebních místností dorazili brzy.

"Hlasovat je náboženskou povinností… která rovněž zaručí íránské národní zájmy," řekl po odevzdání svého hlasu Chameneí. "Vyzývám Íránce, aby hlasovali co nejdříve," dodal.