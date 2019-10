Kariéra Karla Gotta ve 49 obrazech. Od začátků v Semaforu po poslední koncerty

V Hongkongu se ve středu sešly stovky demonstrantů před školou, kde studuje osmnáctiletý mladík, kterého při úterních protestech zranil policista ostrou palbou do hrudníku. Hongkong v úterý zažil jeden z nejnásilnějších a nejchaotičtějších dnů. Do protestů svolaných u příležitosti 70. výročí vzniku komunistické Číny se zapojily desítky tisíc lidí a při následných násilných střetech s policií utrpělo zranění 104 lidí, kteří museli být převezeni do nemocnice. Na 180 osob bylo zatčeno, napsal zpravodajský server BBC News.