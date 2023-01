Bývalý kostel u Chebu je na prodej za tři miliony korun. Má zpovědnici i vlastní zvon

Římskokatolický kostel v Nebanicích v Karlovarském kraji je na prodej. Památka v barokním slohu z roku 1716 dlouho chátrá, obec s tím ale nemohla nic dělat, protože patří soukromému majiteli. Teď nemovitosti může čekat lepší budoucnost.

Bohoslužby v kostele svatého Osvalda skončily v roce 2006, kdy se farnost sloučila s církevním úřadem v Chebu. Rok nato se nemovitost stala kulturní památkou, z čehož měli nebaničtí vesměs radost, doufali, že to do regionu přiláká více turistů. To se ale nestalo. Ještě téhož roku přešel kostel do majetku nadačního fondu Light House, od nějž ho v roce 2020 na základě soudní exekuce převzala realitní kancelář Viagem.

Před dvěma lety památce částečně pomohla dobročinná sbírka, kterou vyhlásil spolek Ocelová pěst. Za částku vybranou převážně od lidí z obce se opravila střecha. Radnice pak zvažovala, že by kostel získala do svého majetku, jednání ale narušily volby a změny v zastupitelstvu. Teď je ale šance, že se kostel dostane do rukou lepšího hospodáře. Součástí prodeje je zahrada a původní vybavení.

"Má pozemek o přibližně 300 metrech čtverečních a jeho součástí je například zpovědnice, historické sochy, varhany nebo vlastní zvon," říká realitní makléř Vojtěch Krotil ze společnosti Broker Consulting, který nemovitost nabízí za 2 800 000 korun.

Prodej bývalých farností je v posledních letech čím dál častější. Církev nemá pro některé kostely v bývalých částech Sudet využití, a mnoho z nich proto zachraňují dobrovolníci. Spolky se je často snaží odkoupit a proměnit na kulturní centra.

Podívejte se, jaký potenciál má kostel v Nebanicích.