Jako z Blade Runnera. Luxusní rezidence z 60. let má i bazén s výhledem na Madrid

Takzvaná "zlatá šedesátá" byla obdobím vzniku mnoha jedinečných architektonických počinů po celém světě. Jedním z příčin rozsáhlé výstavby nových budov bylo i nutné řešení tehdejší poválečné bytové krize. Vize moderního bydlení přinášející pohodlí a kvalitu žití nejen ve městě se stala mezinárodním trendem.

Projektováním netradičních konstrukcí a používáním nových materiálů vedlo k inovativním technologickým postupům, které měly za cíl vytvářet jednodušší, kvalitnější a také úspornější řešení.

Z realizovaných experimentů, jako je právě Torres Blancas, jsou dnes luxusní rezidence, ale především architektonické unikáty, kterých dnes v Evropě spíše ubývá.