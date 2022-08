Foto: Velká jízda mopedů po Švýcarsku. Tisíc jezdců, krásné hory a žádný spěch

Pro festival mopedů Alpenbrevet jsou typické tři věci. Je zábavný, je hlučný a odehrává se v krásné alpské krajině. Letos ho fotografovalo několik špičkových sportovních fotografů pracujících pro Red Bull: italský specialista na cyklistiku Philip Gale a s ním Fabiano Mancesti, Ondrej Kolacek a Lorenz Richard, všichni ze Švýcarska. Podívejte se na závod jejich očima.

Red Bull Alpenbrevet je závod a zároveň i velký festival. Nehraje se tam na to, kdo nejrychleji dojede do cíle. Vítězem se stává ten, kdo se co nejvíce přiblíží průměrnému času jízdy všech účastníků.

Letošní závod se odehrál počátkem července v oblasti Glarusu, což je město a také kanton ležící v předhůří Glarnských Alp. Letos se ho zúčastnilo zhruba tisíc jezdců na dvoutaktních strojích, které pohánějí motory o obsahu padesáti kubických centimetrů.

Trasa měřila 148 kilometrů a vedla kolem horského jezera Walensee. Závod, který má už třináctiletou historii, za tu dobu přivítal mezi svými účastníky i opravdová esa motoristického sportu - například v roce 2015 se ho zúčastnila legenda motocyklových závodů MotoGP Dani Pedrosa. "Má to tady skvělou atmosféru a s výstrojí i helmou jsem si navíc užil velkou legraci," řekl tehdy.

Potvrdil tak, že ačkoliv Red Bull Alpenbrevet není největším mopedovým festivalem na světě (tím je podle pořadatelů Isle of Wight International Scooter Rally ve Velké Británii), je pro jezdce jedním z nejzábavnějších.

Letošním vítězem závodu se stal Claudio Steimen z Waltenschwilu a cenu za nejhezčí moped převzal Bernhard Zgraggen.