Foto: Hlavním nádražím v Praze zní hudba a divadlo, umělci tam hrají pro uprchlíky

Hlasy loutek, zpěv a hra na kytaru i housle. To vše se již několik dnů denně ozývá z haly za prvním nástupištěm Hlavního nádraží. Umělci pod hlavičkou #kulturunezastavis tu přinášejí radost lidem, kteří čekají na zprávy o svém dalším osudu. Jejich snahu podpořit uprchlíky fotografoval reportér Lukáš Bíba.

Na pražském Hlavním nádraží v posledních dnech uvízlo několik stovek Romů, kteří utekli před válkou z Ukrajiny. Většina z nich zde čeká na vyřízení žádosti o poskytnutí dočasné ochrany. Tvůrci iniciativy #kulturunezastavis se společně s Iniciativou Hlavák a Organizací na pomoc uprchlíkům (OPU) rozhodli uprchlíky potěšit kulturou, především pak děti.

Zapojili se loutkáři, divadelníci i hudebníci. Děti zde již měly příležitost vidět loutkové divadlo přímo v ukrajinštině od Jakuba Folvarčného a dále představení Divadla Elf, Divadla Na kárce, Divadla Radar nebo loutkářky Jany Nosálkové. Hudební radost sem přinesli multiinstrumentalista Andrej Rády z Cirku La Putyka, Eliáš Jeřábek a Filip Kottek z Elias & the Shepherds nebo Pražská jidiš kapela.

"Beru jako svou profesní povinnost potěšit tím, co umím nejlépe, což je divadlo pro děti. A těch několik romských uprchlíků, kteří viděli mé představení na schodech u magistrály, bylo nadšených. Věřím, že po nocích na Hlaváku jsem - byť malinko - zlepšila jejich den a stálo to za to. Děti byly živelné, smály se a divadlo hrály se mnou. Radost," popisuje svůj zážitek loutkářka Jana Nosálková.

"Přitáhnout na Hlavák divadlo a hudbu byl skvělý nápad a velké díky #kulturunezastavis, že se to mohlo stát. Obzvlášť ve chvíli, kdy solidarita upadá a na Hlaváku se nachází mnoho rodin včetně malých dětí, které se ocitly v meziprostoru čekání na to, zda budou v Česku vůbec přijaty. Díky divadlu to najednou zase na chvíli vypadalo, že nejsou všem úplně lhostejní. Kultura má univerzální jazyk, má potěšit, rozptýlit, pobavit. A to vše se podařilo splnit. Vidět úsměvy dětí a maminek. Udělat pro ně něco malého mělo velký význam. A upřímně? Úsměvy na tvářích nebyly jen u těch, kdo utíkají před válkou, ale i u nás všech, kdo čelíme náročnosti pomáhání a pro něž se divadlo a hudba staly něčím, co nám přináší radost," líčí Lucie Gregorová z Iniciativy Hlavák.

Hraní na Hlavním nádraží je již čtvrtou aktivitou iniciativy #kulturunezastavis od začátku války. Umělci pod její hlavičkou hrají už několik týdnů v dětských domovech a uprchlických centrech přímo na Ukrajině. Desítky vystoupení proběhly také v uprchlických táborech u slovensko-ukrajinských hranic nebo ve vlacích jedoucích z hranic do Česka. Loutkáři a hudebníci zde zpříjemňovali lidem čekání a cestu do neznámého prostředí, vítali je na první přestupní stanici hned za hranicemi a přinášeli radost tam, kde se jí momentálně nedostávalo.

Nezávislá iniciativa #kulturunezastavis vznikla spontánně na jaře 2020 v reakci na restriktivní protiepidemická opatření. Vzešla z potřeby tvůrců kolem Cirku La Putyka udržet živou kulturu naživu, z přesvědčení, že právě v takové situaci je živá kultura nepostradatelná, neboť divákům a umělcům dává pocit sounáležitosti, vzájemné podpory a naděje, a v neposlední řadě je také baví.

"Když začala válka, věděli jsme, že chceme zase hledat nové cesty, jak pomáhat skrze kulturu a jak o kultuře v takové chvíli vůbec přemýšlet. Spolupráce s iniciativou Hlavák a OPU na Hlavním nádraží se zrodila hrozně rychle, o to víc ale ukázala, jakou sílu kultura má a že i kultura může být zdrojem pomoci," uzavírá divadelní režisér Vít Neznal, který za iniciativou stojí.