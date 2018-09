před 1 hodinou

V pátek 28. září odstartuje festival Den architektury a do 4. října nabídne přes 300 akcí po celé České republice a na Slovensku. Otevřou se unikátní budovy, historické paláce, průmyslové areály i nejmodernější stavby ověnčené architektonickými cenami. Až na několik výjimek je program přístupný zdarma. Podívejte se, co všechno festival, který si připomíná výročí 100 let od založení Československa, nabízí.