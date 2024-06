Přijíždí show: formule 1 bude v létě burácet ulicemi pražského Karlína

Kouř spálených pneumatik, řev motoru formule 1 a kaskadérské kousky na motorce. To vše přinese show, která se připravuje na 17. srpna v pražském Karlíně. Ikonický monopost F1 však Prahou neprojede poprvé. Motorističtí fanoušci ho mohli zahlédnout v akci už v roce 2004, kdy se ulicemi Vysočan řítil brazilský pilot Rubens Barichello, a v roce 2021, kdy monopost dokonce projel po Karlově mostě.

Během akce nesoucí název Red Bull Showrun uvidí diváci nejen monopost formule 1, ale program nabídne i další zajímavosti. Budou mezi ně patřit odvážné kousky litevského kaskadéra Arase Gibieziho na motorce nebo drifotvání dvou BMW v podání německého dua bratří Johannese a Eliase Hountondjiových.

"Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze," poznamenal k nadcházející akci Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Formule, která se zapsala do historie

Monopost, který uvidí fanoušci v Praze, je ikonický RB7 nasazený v sezoně 2011, v němž Němec Sebastian Vettel a Australan Mark Webber během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství, Sebastian Vettel se stal světovým šampionem a Red Bull Racing získal pohár konstruktérů.

"RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2400 kubických centimetrů, který zvládne až 18 tisíc otáček za minutu, váží přibližně 650 kilogramů a dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než tři sekundy," přibližuje parametry vozu Chris Gregory.

"Každý kluk asi byl v životě fascinován formulí 1 a uměním pilotů, kteří bravurně zvládají tyto neuvěřitelně silné stroje. Bude zajímavé vidět v Karlíně monoposty mistrů světa, těším se na to," uvedl Ondřej Gros, starosta Městské části Praha 8. "Těší mě, že letos show přivítáme u nás a osmička bude chvíli středobodem dění a v záři reflektorů. Obecně máme u nás rádi klid, tady však rádi uděláme výjimku i za cenu trochy dočasného nepohodlí," dodal místostarosta Radomír Nepil.

Driftování, spálená guma a kaskadérské kousky

Spoustu výkonu napěchovaného pod kapotou mají i dvě BMW M4 G82 drifterského dua Red Bull Driftbrothers. Každý z vozů se pyšní výkonem přes tisíc koní. "Předvedeme, jak vypadá soutěž Drift Masters s několika jednotlivými jízdami, které odpovídají kvalifikačním jízdám. Pak se pustíme do bitev, kde se dva vozy utkají o maximální počet bodů. A samozřejmě přidáme také manévry, které trénujeme speciálně pro pražskou show," vysvětlili bratři Hountondjiovi.

Dalším z vystupujících je Arūnas "Aras" Gibieža - jeden z nejznámějších světových kaskadérů na motocyklu, který svými dovednostmi baví na soutěžích a exhibicích na všech kontinentech. "V mé show bude spousta akce, wheelies (jízda po zadním kole), stoppies (jízda po předním kole), burnouty (protáčení a pálení zadních pneumatik, včetně akrobatických triků). Přivezu také wheelie simulátor, kde diváky naučím, jak na jízdu po zadním kole. Věřte mi, stačí pět minut a uděláte své první wheelie v životě," zve na show.

Formule 1 v Praze? Byla tu už v letech 2004 a 2021

Formule 1 už v uplynulých letech v ulicích Prahy k vidění byla, a to v roce 2004 a 2021. V prvním případě ji pilotoval Brazilec Rubens Barichello v pražských Vysočanech před třemi tisícovkami fanoušků. Od českých policistů dostal tehdy výjimku a mohl se tak řítit městem rychlostí 250 kilometrů v hodině. Podruhé to bylo v rámci projektu "Castle to castle" a za volantem seděl Coulthard. Monopost se tehdy objevil dokonce i na Karlově mostě.

Red Bull Showrun se uskuteční v sobotu 17. srpna na Rohanském nábřeží v Praze. Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut od 11. června.