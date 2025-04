Nedaleko Břeclavi v obci Kobylí můžete vystoupat na unikátní vyhlídku, která vás upoutá na první pohled. I když zdaleka nepatří mezi ty nejvyšší, díky svému kruhovému designu se bezesporu řadí mezi ty nejoriginálnější. Není proto divu, že se stala novým symbolem vinařské obce.

Stezka nad vinohrady, jak zní její oficiální název, byla vybudována v roce 2018 na Kobylím vrchu, kterému nikdo z místních neřekne jinak než Homole. Jedná se o pozvolný a zároveň nejvyšší bod v širokém okolí, který poskytuje výhled do všech světových stran na krajinu osázenou vinohrady. Vyhlídka stojí v nadmořské výšce 334 metrů a právě ta přivedla architekty Jakuba Rolečka a Jiřího Vojtěška k nápadu na neobvyklý tvar kruhové rampy s výsečí 334°.

"Úkol zněl jasně: vytvořit rozhlednu, která přiláká turisty a stane se oblíbeným místem pro setkání. Po důkladné analýze nám však bylo jasné, že k návrhu musíme přistupovat s citlivým ohledem na krásné vinařské okolí. Smyslem stavby by neměl být pouze výhled, rozhledna by měla splynout s krajinou plnou vinohradů a přitom by ji neměla nijak narušit," vysvětlují architekti z brněnského studia KEEO4DESIGN, jak nad stezkou přemýšleli.

Rozhledna do moravské přírody zapadá i díky svému naturálnímu vzhledu. Stojí na subtilních ocelových nohách v bílé barvě, které odkazují na vinohradnické sloupky. Samotná rampa je pak obložená svislými dřevěnými latěmi a fošnovou dřevěnou podlahou. Spirála je dlouhá 65 metrů a díky její konstrukci nakloněné roviny na ni nevede ani jeden jediný schod. Snadno tak na její vrchol do výšky 7,5 metru mohou vystoupat i handicapovaní a starší lidé či maminky s kočárky. Jedná se přitom o jednu z mála takových rozhleden v Česku.

I když vás tady žádné překážky nečekají, přesto se vyplatí dívat pod nohy. Na podlaze se totiž nachází informace v podobě tří časoprostorových linií. První odkazuje na nadcházející společenské události v Kobylí, druhá vzpomíná na jeho historické milníky a třetí se s otázkami obrací přímo k samotným návštěvníkům. Z cedulek můžete také vyčíst, kde leží důležitá okolní místa i jak jsou daleko.

Na nejvyšším bodě rozhledny se pak nachází skleněná stěna, odkud se vám naskytne neopakovatelný výhled na moravskou krajinu. Spatřit můžete Pálavu, Bílé Karpaty, Chřiby s hradem Buchlovem, Malé Karpaty, Malou i Velkou Fatru a při dobré viditelnosti dohlédnete až na vrcholky rakouských Alp.