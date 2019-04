Boskovice možná postaví "Noemovu archu". Je to světový projekt, říká architekt

Jako Noemova archa vypadá návrh budovy pro bývalé židovské ghetto v Boskovicích na jihu Moravy. Multifunkční budova, kterou pro staré město vypracoval chilský architekt Smiljan Radić, má ambice stát se stavbou světového měřítka. Projekt vznikl na popud městského architekta Boskovic, inženýra Zdeňka Fránka. Realizaci ale ještě musí posvětit rada města. Podívejte se, jak by unikátní stavba mohla vypadat.

Chilský architekt Smiljan Radić patří ve svém oboru mezi světové jedničky. Proslavil se stavbou 14. pavilonu, který v roce 2014 vypracoval pro galerii Serpentine v Londýně.

Jeho projekt v podobě obří fazole inspirované pohádkou od Oscara Wilda ho zařadil mezi taková jména, jako jsou Zaha Hadid, Norman Foster, Frang Ghery nebo Sou Fujimoto.

Sám Radić o sobě říká, že je vypravěčem příběhů, které nejsou ovlivněny svazujícími pravidly: "V Chile nemáme historii, zní to hrozně, ale na druhou stranu je to pro mne velice osvobozující. Nejsem svázaný tím, co by kde mělo být, sbírám inspiraci po celém světě a snažím se ji vyjádřit bez ohledu na historický kontext daného místa," řekl pro Aktuálně.cz.

K podobě "Noemovy archy" ho inspirovala hlavně prostota města a historické černobílé fotografie bývalé židovské čtvrti: "Budovu jsem chtěl ukotvit mezi starou zástavbou města, tak aby nenarušila architektonický ráz. Spodní patro je uzavřené a postupně se otevírá až k samotné střeše, kde jsem navrhl zelenou střechu pro veřejné účely," dodal architekt.

Vizualizaci Radić představil minulý týden v rámci přednášek Urban Talks v Centru architektury a městského plánování v Praze. Poté zamířil na návštěvu Boskovic, kde stavbu prezentoval tamním obyvatelům a představitelům města.

Zda projekt dostane zelenou, zatím jasné není. Podle městského architekta Zdeňka Fránka je cesta k realizaci ještě spletitá. "Pokud by se to ale povedlo, byla by to stavba světového charakteru, která nemá obdoby. Radičovy stavby fungují jako magnet, do Boskovic by to přilákalo spoustu lidí," řekl Fránek pro Aktuálně.cz.