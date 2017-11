Pracovala u Zahy Hadid. Měla jsem pocit, že jsem součástí jejího unikátního světa, říká architektka

před 51 minutami

Absolventka architektury z liberecké univerzity Petra Ross vyhrála před rokem stipendium Jana Kaplického a získala tak možnost strávit tři měsíce placené stáže v ateliéru Zaha Hadid Architects. V něm měla možnost podílet se na řadě zajímavých projektů, včetně revitalizace tallinnského přístavu. "Účastnila jsem se od začátku veškerého procesu navrhování a schůzek jako každý člen týmu a skutečně měla pocit, že jsem součástí unikátního světa Zahy Hadid, se vším, co k němu patří," vypráví svoje zkušenosti. Pobyt v Londýně ale není její poslední zahraniční zkušeností. Momentálně pracuje v Antverpách.

Zhruba před rokem zaujala absolventka liberecké architektury Petra Ross odbornou mezinárodní porotu Kaplicky Internship a vyhrála tříměsíční stáž ve světoznámém ateliéru Zaha Hadid Architects, kde získala celou řadu cenných zkušeností a měla možnost se podílet na některých projektech.

"Účastnila jsem se od začátku veškerého procesu navrhování a schůzek jako každý člen týmu a skutečně měla pocit, že jsem součástí unikátního světa Zahy Hadid, se vším, co k němu patří," pochvaluje si tříměsíční zkušenost v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Čtvrt roku v Londýně ji obohatilo všemi směry. Ať už to byla možnost okusit život v metropoli, jako je Londýn, poznání chodu kanceláře globálního měřítka, intenzivní tvůrčí proces ve velkých týmech, nebo seznámení se s množstvím zajímavých a velmi talentovaných architektů z celého světa.

"Když to tak zpětně vidím, tak i právě medializace Kaplicky Internship mi přijde jako nesmírně zajímavá zkušenost. V rámci stáže jsem natočila video, které mi posloužilo jako určitá sebereflexe," dodává.

Spolupracovala konkrétně na třech projektech, ve třech různých měřítkách a různém stadiu vývoje. Spolunavrhovala revitalizaci tallinnského přístavu, rozlehlou přestupní stanici v Soulu, ale i barový stolek. Prošla rovněž všemi stadii projektu, od soutěží až k výrobě prototypů a výběru materiálů.

Pobyt v Londýně ale nebyl první ani poslední zahraniční zkušeností Petry Ross. Momentálně žije a pracuje v Antverpách. "Každá pracovní či studijní cesta je do určité míry vystoupením z komfortní zóny, což je podle mě důležité pro rozvoj osobnosti a nevztahuje se to jen na architekty. Poznat jinou kulturu se sice částečně podaří i během dovolené, ale řešením každodenních situací a případně naučením se místního jazyka se člověk dostane skutečně pod povrch," říká.

V kreativním světě jde podle ní pak zejména o inspiraci a jiný přístup, který se cení. V Antverpách teď pracuje na dvou velmi rozdílných projektech, oba se týkají belgického pobřeží a jsou kombinací apartmánů a komerčních funkcí v přízemí. "Jeden projekt je organický a zasáhne svou formou i výškou významně do monotónní pobřežní zástavby a u toho druhého se zaměřuji na užití materiálu a detaily," přibližuje.

Belgii popisuje jako zemi, která nabízí velmi pohodlný život. "Bydlím v přístavu v blízkosti muzea MAS, do práce i za sportem dojdu za minutku pěšky a do historického centra dojedu za pět minut na kole. Je zde zvykem například chodit často do restaurace a tam strávit třeba celý večer, na což se dá celkem snadno zvyknout," vypráví.

Povědomí o architektuře, veřejném prostoru i umění je v západní Evropě podle ní na velmi vysoké úrovni. "Hlavně ze začátku jsem cítila rozdíl v tom, na jaké úrovni se se mnou baví nearchitekti o architektuře a jak jsou všímaví. Již školáci mají v osnovách, že si v rámci studia vytvoří model domu, jeho půdorysy a řezy," přibližuje Petra Ross.

Setkává se i s tím, že hodně klientů skutečně umí číst plány a věci si dokážou představit i bez vizualizace. Jako velmi pozitivní vyzdvihuje i vývoj ve vzdělávání neodborné veřejnosti v Česku. Jako příklad Petra Ross uvádí pražský CAMP - Centrum architektury a městského plánování, festival Den architektury nebo činnost Galerie Jaroslava Fragnera.