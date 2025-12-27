Většina lidi si při zmínce slova Emiráty nejspíš vybaví aerolinku, v případě země pak Dubaj nebo Abú Zabí. To jsou ovšem pouze dva emiráty ze sedmi, které společně tvoří Spojené arabské emiráty. Vyrazte s námi do tepla dalšího z nich, emirátu Rás al-Chajmá, na Arabský poloostrov, na břeh Perského zálivu: do hor, do pouště, na perlovou farmu či na nejdelší zipline na světě.
Tady ve Spojených arabských emirátech je všechno větší. Člověk, který je zvyklý cestovat minimalisticky s nízkonákladovkami, autobusem či vlakem po Evropě, dostane šok už na letišti. Místo „běžného“ Airbusu A-320 či Boeingu 737 totiž nasedne do největšího dopravního letadla na světě, Airbusu A-380.
Češi to do tak velkého letadla mají blízko na letiště v Praze, Moravané a Slováci zase z Vídně, Slezané pak podle toho, kam to zrovna mají blíž.
Pětihodinová cesta uteče poměrně rychle, podobný záměr jako reportér Aktuálně.cz, tedy odletět do teplých krajin, má pravděpodobně větší část cestujících. Ten zbytek pak mluví o Dubaji jenom jako o přestupním místě. Tím se ale Dubaj stává i pro cestující do emirátu Rás al-Chajma, kam reportér webu vyrazil.
Do něj je to asi ještě hodinu cesty, která se ovšem vyplatí. Původně přehlížený emirát staví nové věci a připravuje se na čím dál větší nával turistů - třeba tím, že buduje nové resorty, velkou část z nich na umělém ostrově Al Marjan.
Tady na břehu Perského zálivu se většinou nepodává alkohol, sehnat drogy je obtížnější než jinde a zakázané jsou také hazardní hry. Jenže na jednom ze čtyř umělých ostrovů americký kasinový gigant plánuje rozšířit svoje portfolio.
A staví jej úctyhodným tempem. „Aktuálně stavíme tempem jedno patro týdně,“ vypráví jeden ze zástupců developera s tím, že firmy chtěly stavět pomaleji, ale nakonec si prosadili svou. Zažít noční život nebo hazard si tak turisté z celého světě dopřejí už na jaře 2027.
Celý ostrov začal vznikat už před 10 lety, obsahuje i rezidenční čtvrti a všechno má být hotové do roku 2028. Třeba i hotel s největší střešní pláží na světě, tady na Arabském poloostrově není nic nemožné.
Ve výstavbě se ale emirát od těch ostatních nijak příliš neliší, přestože je tempo pro návštěvníka ze „zregulované“ Evropy velmi rychlé. V čem emirát Rás al Chajma se stejnojmenným hlavním městem vyniká?
Dříve chudá část země, která disponovala jenom pouští, těžko obyvatelnými horami a přístupem k moři. Z posledního jmenovaného dokázala vytěžit aspoň nějaký ekonomický profit, těžce pracující muži tu už od útlého věku vyráželi na několik měsíců lovit perly.
Dnes tady v podobných místech funguje perlová farma, kde uvidíte, jak se perly chovají v současnosti. Riziko smrti z dehydratace, ohluchnutí či oslepnutí z tlaku vody tu už pracovníkům nehrozí, živočichové se dávají do speciálních klícek, po určité době se do nich implantuje malá kulička, ze které se v polovině případů nakonec stane perla.
Z perlové farmy to už není vůbec daleko do zmíněných hor, není ale od věci se ještě před tím zastavit u pevnosti Dhayah. Ta aspiruje na vstup do seznamu světového dědictví UNESCO, v 19. století se u ní odehrála bitva s britskými námořníky.
„Stříleli sem, ale je to moc na kopci, nebyli schopní sem dostřelit. Pak si ale zajeli do Londýna, kde si vzali větší kanón a pak už nás dobyli,“ vysvětluje historii místní průvodce ve slunečních brýlích a bílém hábitu.
V 21. století už na pevnost nemusíte střílet, „dobýt“ se dá po poměrně hezkých schodech. Je prázdná, je z ní ale hezký výhled na místo, odkud Britové před více než dvěma stoletími kanónem útočili.
Dál do hor Al-Hadžar sice můžete autem a vychutnáte si u toho serpentiny, dobrodružnějším povahám ovšem místní úřady ve spolupráci se slavným britským televizním dobrodruhem Bearem Gryllsem připravily speciální tábory, kde si mezi slaňováním, lezením po skalách či lukostřelbou můžete vybrat i kurzy přežití v místních horách.
Reportér Aktuálně.cz se nakonec rozhodl využít serpentiny a k nejdelší lanové dráze (takzvané zip-line) na světě, nejdelší bobové dráze (v době návštěvy mimo provoz) až k restauraci vyjet.
Čím víc pojedete do hor, tím víc se zároveň blížíte hranici s Ománem, kterou můžete bez pasu i víza u vrcholků překročit, žádní policisté ani celníci tam nejsou. To už se přiblížíte kempu s názvem Camp 1770. Číslo není náhodné, jedná se o nejvýš položený kemp v celých Emirátech, od perlové farmy či umělých ostrovů jste v tuto chvíli o 1770 metrů výš. Dál už je jen vrchol hory Džabal Bil Ajs (Jebel Jais), který dosahuje výšky 1934 metrů nad mořem.
„Poznejte přírodu, kempování, místní jídla připravovaná s ohledem na udržitelnost a prožijte splynutí s přírodou,“ nabízí libanonsko-skandinávský pár, který se o kemp stará. Za dobrého počasí je tady vidět východ slunce z Indického oceánu na jedné straně a jeho západ do Perského zálivu na straně druhé. Minimum světelného smogu podle nich svědčí i cvičení jógy pod hvězdami.
Perlová farma, kurz přežití, jóga vypadají dobře, ale v Rás al-Chajma, což lze přeložit jako „vrcholek stanu“ si toho užijete ještě víc: můžete jet autem s průvodce na poušti, projet se na velbloudovi, letět ultralehkým letadlem nad dostavovanými resorty či do historické vesnice s místním národním muzeem.
Aston Villa má nakročeno k další "šílenosti" v anglické lize. Shůry ji tlačí i Ozzy
Když se před výkopem na hřišti objevil vnuk legendárního Ozzyho Osbourna, byl výsledek předem jasný. Aston Villa si doma připsala cenný skalp při výhře 2:1 proti Manchesteru United a po 17 kolech se nachází na třetím místě, jen tři body za vedoucím Arsenalem. V Anglii už se spekuluje, zda letos nemůže dojít k podobnému zázraku jako v sezóně 2015/16, kdy trofej uloupil Leicester City.
ŽIVĚKim Čong-un blahopřál Putinovi k novému roku. Chválil společný boj na Ukrajině
Severní Korea a Rusko sdílely "krev, život a smrt" ve válce na Ukrajině. Uvedl to v sobotu podle agentury AFP severokorejský vůdce Kim Čong-un ve svém novoročním přání ruskému prezidentu Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovat na Ukrajinu po boku Rusů tisíce vojáků.
Další pokus o mír ve stoletém konfliktu. Thajsko a Kambodža podepsaly příměří
Thajsko a Kambodža b sobotu podepsaly novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na kambodžské ministerstvo obrany. Předcházelo tomu třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí. V neděli a v pondělí o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a Číny.
Divoký vstup do MS. Dvacítka proti Kanadě vedla, přestřelku ale nakonec nezvládla
Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání na mistrovství světa juniorů ve skupině B v Minneapolisu Kanadě 5:7, přestože po 37 minutách vedli 3:2 a ještě ve třetí třetině drželi vyrovnaný stav 4:4.
Žaloby a hrozba odebrání licence. Nova měla kvůli jednomu pořadu z devadesátek trable
Novinky o pořadech, odpovědi na otázky diváků, ale i řešení osobních sporů a projevování politických názorů. Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám. Proč chtěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nově odebrat licenci? A kdo se snažil před pár lety formát pořadu znovu vzkřísit?