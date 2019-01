Německá policie poslala novomanželům fotku z radaru. K pokutě připojila i blahopřání

Stationäre Hochzeitsfotografie der Polizei Dortmund! Ein äußerst ungewöhnliches Ansinnen erreichte die Polizei Dortmund in den letzten Tagen. Vorab wir konnten helfen und haben ein Brautpaar glücklich gemacht. Ein 26-jähriger Mann richtete vergangene Woche folgende Bitte an uns: Er sei im Mai 2018 am Tag seiner Hochzeit zusammen mit seiner Ehefrau geblitzt worden. Das damalige Blitzerfoto hätte er gerne als Erinnerungsstück. Das Original sei unglücklicherweise vernichtet worden. Wir konnten aushelfen und das Bild nochmals zusenden. Wir wünschen von Herzen eine glückliche Ehe! Ihre Polizei Dortmund