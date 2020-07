Nemám pro ně pochopení. Tom Hanks kritizuje lidi, kteří nenosí roušky

Tom Hanks, který se v březnu zotavil z nákazy koronavirem, prohlásil, že nemá žádné pochopení pro lidi, kteří během pandemie odmítají nosit roušku na veřejnosti.

Nemám pro to pochopení. Tom Hanks kritizuje lidi, kteří nenosí roušky | Video: Associated Press

Přestože řada zemí zasažených novým typem koronaviru doporučuje zakrývání úst, nošení roušek nebývá povinné. A zůstává tak na lidech, jak moc budou vůči okolí ohleduplní.

Ústenky podporuje i hollywoodský herec, který v březnu prodělal v Austrálii nákazu. "Vážně to nechápu, je to to nejmenší, co může člověk udělat," řekl Tom Hanks agentuře AP na adresu lidí, kteří odmítají nosit roušky.

"Pokud si nemůžete mýt ruce, nosit ústenku a dodržovat vzdálenost mezi lidmi, tak pro vás nemám žádné pochopení," nešetřil kritikou slavný herec.

Oscarový herec a jeho žena, producentka a herečka Rita Wilsonová, se nakazili covidem-19 během natáčení filmu v Austrálii. Hanks svou plazmu později věnoval na výzkum koronaviru.

Hanks a Wilsonová byli jedněmi z prvních známých osobností, které oznámily, že se nakazily novým virem. Pozitivní testy na koronavirus měli od té doby například i ukrajinská herečka a modelka Olga Kurylenková, britský herec Idris Elba nebo norský herec Kristofer Hivju, který se proslavil rolí Tormunda v úspěšném seriálu HBO Hra o trůny.