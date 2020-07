Nejsem prase. Verner i Neumanová nabádají, aby se lidé v přírodě chovali ekologicky

Výlety v českých lesích a horách zažily nebývalou popularitu už během letošního března a dubna, kdy Česko zachvátila první vlna pandemie koronaviru. Protože se mnoho Čechů navzdory otevření hranic rozhodlo dovolenou strávit doma, je příroda plná turistů i v době letních prázdnin. A právě proto vznikla iniciativa #nejsemprase usilující o to, aby příroda zůstala čistá.

Cílem iniciativy je šířit osvětu o tom, jak se chovat mimo městské prostředí tak, aby to v lesích a horách nevypadalo jako na skládce. "Všichni jsme byli svědky toho, že jakmile se uvolnila opatření, spousta lidí vyrazila nadšeně do přírody. Menší nadšení už ale sdíleli třeba její pravidelní návštěvníci," říká jeden z iniciátorů projektu Miloš Židík.

"Zkuste se dnes projít po turistických stezkách a koukat se pořádně pod nohy a okolo sebe. Asi budete překvapeni, ale bohužel ne příjemně. V trávě se povalují papírové kapesníky, plastové pytlíky nebo cigaretové špačky," dodává Židík.

Třeba "vajgl" od cigarety se podle webu iniciativy v přírodě rozkládá 15 let, obal od tatranky nebo žvýkačka 50 let, igelitový sáček od svačiny až 100 let a plastová láhev až 600 let. Autoři osvětové kampaně proto turistům radí, aby si odpadky schovávali do batohu a vyhazovali je až do prvního koše. Igelitové pytlíky přitom nepovažují za zločin a doporučují je s sebou do přírody nosit právě k uschování jiných odpadků.

Češi objevují Česko

"Nebuď sobec a mysli i na ty, co přijdou po nás. Určitě nechceš, aby tvoje pravnoučata znala zelený les už jen z hodin přírodopisu a tvých starých selfíček," snaží se autoři iniciativy vtipným způsobem edukovat méně zodpovědné turisty. A ještě víc oceňují ty, kteří se rozhodnou sebrat i odpadky, co v přírodě zůstaly ležet po jiných.

Proto v druhém červencovém týdnu Čechy vyzvali, aby společně pytlíky, obaly, PET lahve a jiné harampádí při svých túrách sbírali a se svými úlovky se následně pochlubili na sociálních sítích. Do týden trvající výzvy se zapojilo skoro 350 lidí a prostřednictvím krátkých videí iniciativu #nejsemprase podpořila i řada známých osobností.

Palce jí drží třeba lyžařka Kateřina Neumannová, hokejista Patrik Eliáš, krasobruslař Tomáš Verner nebo biatlonistka Veronika Vítková. Záštitu pak iniciativě daly Český svaz ochránců přírody nebo Klub českých turistů.

Delší dovolenou v tuzemsku si letos naplánovalo 79 procent Čechů a 89 procent obyvatel se rozhodlo po zdejších končinách podnikat alespoň menší výlety. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který těsně před začátkem letních prázdnin zveřejnila agentura CzechTourism.

Nejvíc turistů, konkrétně 24 procent z nich, by podle průzkumu mělo zavítat do jižních Čech. Do Jihomoravského kraje se na dovolenou chystalo 11 procent lidí a třetím nejpopulárnějším regionem je letos mezi Čechy Liberecko, kam by měla zamířit desetina domácích turistů.